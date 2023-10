"Bumidom, des Français venus d'Outremer" sur France 5 dimanche 15 octobre 2023

Dimanche 15 octobre 2023 à 22:55, France 5 vous proposera de voir ou de revoir dans "La case du siècle", le documentaire "Bumidom, des Français venus d'Outremer" réalisé par Jackie Bastide, raconté par Audrey Pulvar.

Le Bumidom, Bureau des migrations des départements d'outre-mer, a été créé en 1963 par Michel Debré à la suite d'un voyage officiel à La Réunion en 1959 avec le Général de Gaulle. Il a procédé au déplacement de milliers de personnes vers Paris et la province française, un déplacement sans retour qui, selon Aimé Césaire, s'est apparenté à une déportation, les conditions d'accueil des migrants n'étant pas celles qui leur avaient été présentées avant leur départ.

Il est des déportations si douces, qui ciblent si bien leurs populations, qui laissent si peu de traces, que l’on ne songe même plus à les appeler par leur nom… Le transfert massif de population entre les départements d’outre-mer (les DOM ont été créés en 1946) et la métropole, organisé entre 1963 et 1981 par le Bumidom (Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer), et qui concerna plus de 70 000 personnes, fait partie de celles-là.

Une humiliation douce et silencieuse, écho d’une bataille plus sourde et plus profonde qui n’en finit pas de gronder ici et là-bas, qui résonne aujourd’hui encore… (Les territoires du Pacifique, Mayotte et SPM n'ont pas été concernés) 40 ans après la dissolution Bumidom en 1981.