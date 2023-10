"Le collège de Monsieur Paty" : soirée hommage sur France 2 mardi 17 octobre 2023 à partir de 21:10

France 2 commémorera, mardi 17 octobre 2023 à partir de 21:10, le troisième anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty avec un documentaire « Infrarouge » revenant, une année après les faits, au collège du Bois-d’Aulne.

À proximité du collège, le professeur d’histoire-géographie Samuel Paty a été assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet. Des élèves se sont rendu complices de ce drame.

À la sidération initiale a succédé le traumatisme de toute une communauté d’élèves, de professeurs et de parents. Il a pourtant fallu repartir, retourner sur les lieux et enseigner à nouveau en tentant de surmonter l’événement.

Le film raconte ce chemin de reconstruction ouvert par les enseignants avec les collégiens pour panser leurs blessures ensemble.

Le récit trouve toute sa force dans la parole des témoins, qui sortent du silence pour la première fois, dans l’enceinte même de l’établissement, où la réalisatrice, Christine Tournadre, s’est immergée d’abord seule, puis avec son équipe durant toute une année scolaire.

Après ce documentaire, Marie Drucker mettra en perspective, dans un débat, les questionnements essentiels qui traversent aujourd'hui les enseignants, les élèves et, plus largement, l'ensemble de la communauté républicaine. La mémoire de Samuel Paty interroge notre société sur la liberté d'expression, le respect des valeurs fondatrices de la République, la place des enseignants et leur solitude dans le lutte contre toutes les formes de haine et de violence attisées par les réseaux sociaux.

Le tournage a débuté le 15 octobre 2021, au moment du premier hommage rendu à Samuel Paty.

La caméra filme les moments forts des deux classes de troisième dans lesquelles se trouvent les anciens élèves de Monsieur Paty, mais aussi les rituels qui participent au quotidien de l'établissement : les intercours, les récréations, les pauses café en salle des profs, tout ce qui fait que le Bois-d'Aulne pourrait ressembler à n'importe quel autre collège de France. Pourtant, ce n’est plus « un collège lambda ».

Sur les murs du hall d'entrée, des courants d'air balayent une myriade de Post-it de couleurs sur lesquels les collégiens ont inscrit des messages à leur professeur disparu. En haut de l'escalier qui mène à l'administration est accroché un grand portrait de Samuel Paty.

L’Association française des victimes du terrorisme (AFVT) a été invitée par l’établissement pour organiser une série de rencontres émouvantes avec des rescapés d’attentats. Ces échanges entre les victimes du terrorisme, les enseignants et les jeunes du collège du Bois-d’Aulne ont permis de mettre des mots sur les incompréhensions et les peurs.

Comme l’exprime une élève, « Parler avec des personnes qui nous comprennent parce qu’elles ont vécu des choses graves comme nous, ça fait du bien. Les autres ne peuvent pas nous comprendre pareil ».

À la suite de ces ateliers, un éducateur spécialisé est venu proposer aux élèves et aux professeurs de composer des slams sur le thème de « l’engagement ». Une manière pour tous de s’inscrire dans l’action, dans la vie, de défendre haut et fort les valeurs auxquelles ils sont désormais plus que jamais attachés et d’aller de l’avant.

A. Professeure de français

« Chacun d’entre nous s’est posé la question : mais qu’est-ce que je fais là en fait ? Est-ce que je vais continuer à rester ici ? Est-ce que je vais continuer à être professeur ? Pour moi, continuer à être professeure, c’était à peu près certain. Mais, ici ? En fait, j’avais peur que ce collège reste associé au traumatisme. »

O. Surveillant

« Quand j’ai appris que des élèves attendaient Monsieur Paty pour le désigner au tueur, j’ai été choqué. Pourquoi ? Que s’est-il passé ? Et surtout pour une somme d’argent dérisoire… »

C. Professeure de français

« Moi, j’ai l'impression qu’il y a, derrière tout ça, quelque chose d’effrayant qu’on refuse de voir. Est-ce que c’est la responsabilité des élèves ? Le fait que des élèves se soient retournés contre leur professeur ? Le fait qu'une élève de sixième ait demandé à tous ses camarades de “liker” la photo de son professeur décapité. C’est monstrueux. »

M. Professeur d’histoire-géographie

« Je suis arrivé au collège du Bois-d’Aulne trois semaines après l’attentat pour reprendre les classes de Monsieur Paty. (…) Des élèves ont fait des malaises en classe, juste parce que j’étais là. Ma présence provoquait une sorte de réminiscence de l’attentat. »

A. Professeure de sport

« Je mentirais de dire que je fais exactement comme avant. J’ai toujours autant de plaisir à enseigner, j’aime enseigner, mais maintenant je pèse plus mes mots qu’auparavant. Je fais attention. J’ai l’impression que tout peut basculer d’un moment à l’autre. »

La soirée se poursuivra par la rediffusion du documentaire en deux parties « Histoires d'une Nation : l'école », réalisé par Stéphane Corréa.