À découvrir sur M6 mardi 17 octobre 2023 à 23:00, "Sexe, amour, érotisme : les Français dévoilent leur intimité", un documentaire inédit réalisé par Quentin Pichon et Elsa Lhéritier.

En France, il existe plus de 500 lieux libertins et près d'un million de couples pratiquerait le libertinage.

L'Hexagone est même le deuxième pays européen le plus coquin. Depuis le Covid, la fréquentation des sites de rencontres et la vente de sextoys ont explosé ! Le sexe dans tous ses états est même devenu un business florissant, qui pèse plus de 200 millions d'euros.

Rencontre avec ces Français pour qui les plaisirs des sens sont tout sauf un tabou.