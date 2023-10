"Erdogan, la revanche du sultan" sur France 5 dimanche 22 octobre 2023 - Vidéo

Dimanche 22 octobre 2023 à 21:00, France 5 diffusera "Erdogan, la revanche du sultan", un documentaire inédit qui met en lumière les méthodes du président turc Recep Tayyip Erdogan pour conserver le pouvoir.

Un vent de colère souffle sur la Turquie. Après le séisme de février dernier qui a fait 50 000 morts, la crise économique, les guerres, le président Recep Tayyip Erdoğan semble plus contesté que jamais. Pourtant, après vingt ans de pouvoir sans partage, l'homme fort d'Ankara a été réélu le 28 mai 2023, prenant de court l'opposition et les puissances occidentales qui anticipaient une défaite.

Pour réussir son pari, Erdoğan a sa méthode : flatter la frange la plus conservatrice et religieuse de son électorat, jusqu’à s’enfoncer un peu plus dans l’islam politique radical. Ses cibles favorites : les femmes et la communauté LGBT, qu’il insulte et opprime mandat après mandat. Ses ennemis jurés : les Kurdes, qu’il pourchasse dans le nord de la Syrie mais aussi en Suède, où Recep Tayyip Erdoğan a provoqué une grave crise diplomatique.

Manipulateur hors pair, maître-chanteur, celui qui rêve de s’asseoir à la « table des Grands » a profité de la guerre en Ukraine pour avancer ses pions. Il est le seul à pouvoir discuter à la fois avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, tout en ayant la confiance – certes relative – de l’ouest et de l’OTAN.

Recep Tayyip Erdoğan est animé par un esprit de revanche. Une revanche sur l’Occident qui aurait trop longtemps humilié la Turquie ; une revanche sur Atatürk et la laïcisation à marche forcée de la Turquie au XXe siècle ; une revanche sur son enfance modeste dans un quartier pauvre d’Istanbul.

Erdoğan, incontournable ? Mais à quel prix ? Son pouvoir grandissant représente-t-il une menace pour les démocraties occidentales ?

A la suite de la diffusion du documentaire, Mélanie Taravant recevra :

Romain Besnainou, réalisateur du documentaire

Guillaume Perrier, journaliste au service international Le Point,

Aysegul Sert, journaliste turco-américaine, enseignante à l'école de journalisme de Sciences Po,

Ahmet Insel, politologue et économiste turc.