"Deep Time : une expérience hors du temps" dans la grotte de Lombrives à voir sur ARTE samedi 21 octobre 2023

Pendant quarante jours, un groupe de quatorze volontaires mené par l’explorateur-chercheur Christian Clot a vécu en autonomie dans une grotte de l’Ariège. En immersion dans la cavité, le récit d’une incroyable expérience collective humaine et scientifique à découvrir sur ARTE samedi 21 octobre 2023 à 23:05.

Ariège, 14 mars 2021. Sept femmes et sept hommes, menés par l’explorateur-chercheur Christian Clot, s’enfoncent dans la grotte de Lombrives, l’une des plus grandes d’Europe.

Pour une expérience scientifique inédite, ils vont passer ensemble quarante jours sous terre, sans accès à la lumière du jour et sans aucun repère temporel. Installés dans un camp de base sous une immense voûte rocheuse, les participants ont des tâches individuelles quotidiennes à accomplir. Ils doivent aussi gérer collectivement les stocks d’eau, de nourriture et de matériel, mais également préparer les repas, occuper leur temps de veille, trouver le sommeil et apprendre à fonctionner en groupe malgré le froid, l’obscurité et la fatigue.

Comment le corps et le cerveau de ces volontaires vont-ils s’adapter à ce confinement ? Comment les membres du groupe vont-ils interagir ?

Adaptation aux environnements extrêmes

Les quinze participants ont suivi avant, pendant et après la mission plusieurs protocoles scientifiques supervisés par une trentaine de spécialistes de disciplines aussi variées que la cognition, la chronobiologie, la sociologie, la physiologie, la psychologie, l’éthologie, l’organisation sociale et la génétique.

Filmant jour après jour les volontaires dans leur vie sous terre, ce documentaire rend compte aussi des premières observations des différents chercheurs investis dans le projet. À terme, l’analyse des données recueillies devrait permettre de mieux comprendre les mécanismes et les limites de l’adaptation de l’être humain aux environnements extrêmes et notamment s’avérer précieuse pour la préparation des futures expéditions habitées dans l’espace.