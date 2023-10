"Jésus : enquête sur le mystère du Saint-Suaire" sur RMC Story lundi 23 octobre 2023

À voir sur RMC Story lundi 23 octobre 2023 à 21:10, "Jésus : enquête sur le mystère du Saint-Suaire" un documentaire inédit réalisé par Vincent Nequache.

Le Saint-Suaire de Turin est le linceul qui aurait enveloppé le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion. Cette relique chrétienne est particulièrement célèbre en raison de l'image énigmatique qui y est imprimée. On y voit, en négatif, un homme portant des marques de crucifixion et de supplices, correspondant aux souffrances endurées par Jésus lors de sa crucifixion.

Cependant, ce récit soulève des interrogations quant à sa véracité. Le débat persiste entre les preuves scientifiques existantes et les croyances ferventes. À travers les siècles, de nombreuses reliques ont été présentées comme le linceul supposé ayant enveloppé le corps de Jésus à sa mort.

Aujourd'hui, le Saint-Suaire de Turin est largement considéré comme le plus authentique, le plus connu et le plus vénéré. Néanmoins, la science avance une origine médiévale pour le suaire. En 1988, des tests au carbone 14 ont indiqué une datation du XIIIe ou XIVe siècle, bien postérieure à l'époque de Jésus. En dépit de ces résultats, les partisans de son authenticité contestent ces conclusions, mettant en avant le mystère non résolu de l'impression de l'image sur le suaire.

Cette enquête nous conduira à explorer diverses pistes pour élucider les origines de cette relique et ses mystères. Historiens, archéologues et scientifiques décrypteront des textes religieux, des documents officiels et des analyses, cherchant des preuves pour éclairer les découvertes récentes concernant la relique la plus célèbre au monde.

