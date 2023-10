"De l'ISS à la Lune : le monde de Thomas Pesquet" dévoilé sur RMC Découverte lundi 23 octobre 2023 - Vidéo

À ne pas manquer sur RMC Découverte lundi 23 octobre 2023 à 21:10, "De l'ISS à la Lune : le monde de Thomas Pesquet" un document inédit réalisé par Yohann Thiriet.

Depuis l’espace, à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, un homme a réussi à conquérir le coeur des Français : Thomas Pesquet.

Partir vers les étoiles, c’est un rêve presque inaccessible, mais pour Thomas Pesquet c’est une réalité qu’il nous raconte en détail dans une interview exceptionnelle.

Vous découvrirez la magie de vivre dans l’espace, l’émerveillement devant notre planète, mais aussi la réalité d’un quotidien en microgravité : comment on dort, comment on se lave, ce qui se passe dans le corps. Pourquoi doivent-ils faire deux heures de sport par jour ? Comment communiquent-ils avec leurs familles ?

Thomas Pesquet et ses collègues doivent également faire leur travail : à la fois conduire des centaines d’expériences scientifiques et entretenir la Station Spatiale Internationale ou ISS en anglais.

Comment cette immense structure, grande comme un terrain de foot, a-t-elle vu le jour ? Comment une coalition internationale et des milliers d’hommes et de femmes à travers le monde rendent le défi de vivre dans l’espace possible ? Comment font-ils pour partir 6 mois loin de la terre en effectuant des sorties extravéhiculaires périlleuses, le tout, à la vitesse vertigineuse de 27600 Km/h ?

Avec Thomas Pesquet et l’aide de spécialistes, scientifiques, médecins, instructeurs, directeurs et des reconstitutions en images de synthèse, vous allez découvrir les coulisses d’une mission et comprendre le fonctionnement de la station spatiale internationale.

