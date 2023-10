"Royaumes de glace" « L’Antarctique et les hauts sommets » sur France 2 mardi 24 octobre 2023 - Vidéo

Mardi 24 octobre 2023 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de découvrir deux nouveaux volets de la série documentaire "Royaumes de glace" : « L’Antarctique et les hauts sommets » et « Un monde en bouleversement ».

Dans la lignée des grands documentaires animaliers qui font l'événement sur France Télévisions, France 2 propose une grande soirée événement prime nature.

Après le documentaire "Royaumes de glace" « L'Arctique » diffusé en février dernier, le documentaire "Royaumes de glace" « L’Antarctique et les hauts sommets » offre des séquences aussi exceptionnelles qu’inédites.

Cette production BBC Studios et France Télévisions, réalisée par Elizabeth White et Sacha Thorpe, est portée par la narration de Lambert Wilson.

21:10 "Royaumes de glace" « L’Antarctique et les hauts sommets »

L’Antarctique et les hauts sommets sont des royaumes de glace où les animaux déploient d’extraordinaires stratégies de survie. Ce sont les héros de ces terres extrêmes, aussi hostiles que fragiles. Un monde magique qui disparaît sous nos yeux.

L’Antarctique, le continent blanc, est une terre inaccessible et impitoyable. Deux jeunes orques ont repéré une proie. Ces prédatrices à l’intelligence remarquable ont un plan d’attaque d’une efficacité redoutable. Comme tous les habitants de ces royaumes de glace, elles sont dotées de capacités d’adaptation exceptionnelles.

Des vastes étendues de l’Antarctique au désert de Mongolie, des sommets enneigés des Alpes aux glaciers de l’Himalaya, une extraordinaire variété d’animaux peuple ces royaumes de glace. Grâce à leur ingéniosité et à leur courage, ils parviennent à vivre sur ces terres hostiles et reculées.

Mais, aujourd’hui, ces mondes essentiels à l’équilibre de notre planète disparaissent sous nos yeux, et, avec eux, un équilibre subtil, bâti au fil des millénaires. Certaines espèces et certains écosystèmes sont filmés pour la dernière fois. Plus que jamais, les animaux de l’Antarctique et des hauts sommets luttent pour survivre dans un monde de plus en plus imprévisible.

Tous les animaux de l’Antarctique dépendent de l’océan pour survivre. Mais un seul animal est assez téméraire pour élever ses petits loin des rivages, au cœur de l’hiver : le manchot empereur. Pour les petits, c’est une éducation à la dure, la plus exigeante du monde animal. Pour les parents, c’est l’assurance d’échapper aux prédateurs des côtes. Ils sont entièrement dévoués à leurs petits. Et la force du groupe est essentielle pour les protéger du froid intense.

Au-delà de l’Antarctique, les hauts sommets des montagnes dominent les vallées et les plaines. Ces royaumes de glace existent sur tous les continents. La vie y paraît tout aussi impossible qu’autour des pôles.

Au pied des Andes, en Amérique du Sud, s’étend l’un des déserts les plus arides et les plus froids au monde, l’Atacama. Des flamants roses ont trouvé refuge sur un lac salé à 4 000 mètres d’altitude. Ils sont arrivés ici au début de l’été pour se reproduire, loin des prédateurs. Dans ce désert glacé, les nuits sont si froides que l’eau du lac gèle. Les adultes quittent alors le lac pour retrouver des températures plus clémentes. Les jeunes flamants sont désormais seuls, mais ils ne sont pas encore assez forts pour voler. L’eau du lac se fige, et le gel s’accroche à leurs plumes, leur envol est un véritable défi. Le vent se déchaîne, et pourtant c’est ce vent impitoyable qui va les sauver ! Les jeunes flamants roses réussissent à faire du vent leur allié pour prendre leur envol. Une leçon de survie cruciale sur ces terres hostiles.

Les hauts sommets sont d’une variété étonnante. En Afrique de l’Est, il existe un royaume de neige et de glace. Le mont Kenya culmine à plus de 5 000 mètres au-dessus des plaines, et, la nuit, la température tombe bien en dessous de zéro.

Une femelle caméléon à casque élevé est figée dans le froid du petit matin. Comment ce reptile peut-il survivre à une telle altitude ? Alors que le soleil s’élève de plus en plus haut dans le ciel, toute la montagne sort de sa torpeur. La température du caméléon atteint alors 20 °C, et cette femelle peut maintenant donner la vie. Mais, chose extraordinaire pour un reptile, elle est vivipare, elle ne pond pas d’œufs, qui ne survivraient pas à cette alternance extrême de chaud et de froid. L’altitude permet à cette mère d’élever ses petits loin des prédateurs et à proximité de sources de nourriture. Mais ces bienfaits ont un prix. Il faut savoir s’adapter à ce monde où l’on passe de l’été à l’hiver en quelques minutes.

22:40 "Royaumes de glace" « Un monde en bouleversement »

Les régions polaires et les hauts sommets sont aux avant-postes du réchauffement climatique. Ils sont plus menacés que jamais. La banquise et les glaciers sont en train de disparaître sous nos yeux.



Partout dans le monde, des scientifiques s’engagent et consacrent leur vie à protéger ces régions essentielles à l’équilibre de notre planète. Ils tentent de changer le cours des choses avant qu'il ne soit trop tard.

Aujourd'hui, il y a urgence. Comprendre l'impact du réchauffement climatique est devenu crucial. Non seulement pour les animaux et les habitants de ces magnifiques mondes extrêmes, mais aussi pour l’humanité tout entière.