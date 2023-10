"Chirurgie esthétique : nouveau corps pour une nouvelle vie" sur RMC Story mardi 24 octobre 2023

Mardi 24 octobre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le troisième numéro de la série documentaire inédite "Chirurgie esthétique : nouveau corps pour une nouvelle vie"

Dans chacun de ces documentaires, nous suivrons quatre témoins aux parcours de vie bien distincts, mais qui ont tous en commun la volonté de vivre une transformation physique pour se sentir mieux dans leurs corps. Pour eux, la chirurgie esthétique est la solution idéale pour prendre un nouveau départ.

L’origine de leur complexe est très variée, du simple défaut physique comme un nez que l’on n’aime pas, des seins tombants, un ventre déformé par les grossesses ou un amaigrissement massif, des cuisses que l’on trouve trop grosses, une calvitie précoce… c’est le plus courant en chirurgie esthétique. Mais parfois, c’est une malformation de naissance qui déforme le visage et nécessite une chirurgie réparatrice beaucoup plus complexe. Nous suivrons aussi une jeune femme qui veut faire reconstruire l’un de ses seins après un cancer. Ou de jeunes adultes en plein parcours de transition de genre, pour qui la chirurgie est une étape cruciale.

Tous en ont assez de subir un physique qui ne leur correspond pas. Alors, pour ces raisons différentes et très personnelles, ils ont décidé de se faire opérer. Et ils ont accepté de nous raconter leur histoire : avant, pendant et après ce qui sera sans aucun doute, la chirurgie de leur vie !

Dans ce troisième numéro, nous suivrons :

Kim, 30 ans​, ne peut plus supporter ses seins qui tombent, à cause de variations de poids fréquentes. Ce complexe la gêne dans sa vie amoureuse et dans son quotidien, le shopping est pour elle une épreuve, tant cacher sa poitrine l’obsède. Elle va bientôt se faire opérer pour retrouver les seins d’une jeune femme de son âge.

Axelle, 18 ans​, est en pleine transition de genre et prend des médicaments qui ont commencés à féminiser son corps. Mais certaines parties de son visage restent masculines, elle passe chaque jour plus de 2 heures à se maquiller pour les camoufler. Elle attend avec impatience de se faire opérer pour adoucir son apparence et lui permettre de vivre pleinement sa vie de femme.

Annalisa, 32 ans​, est très complexée par ses jambes, disproportionnées par rapport au haut de son corps. La jeune italienne souffre d’un lymphœdème, une maladie qui se caractérise par des amas graisseux sur les membres inférieurs, qui sont de plus très douloureux et gênent la marche. Après une liposuccion très importante elle pourra enfin se libérer de son complexe.

Jérôme, 40 ans, perds ses cheveux depuis l’âge de 25 ans. Aujourd’hui, il n’ose plus sortir sans sa casquette et il est gêné par les moqueries de son entourage sur cette calvitie qui est de plus en plus prononcée. Il s’est décidé à s’offrir un greffe de cheveux, qui lui redonnera l’image dynamique qui lui correspond.