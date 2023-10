"Wheeler Dealers France" : restauration d'un Saviem TP3 sur RMC Découverte mardi 24 octobre 2023

Mardi 24 octobre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 8ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la restauration d'un Saviem TP3.

Dans cette 8ème saison captivante, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques !

Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion.

Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix afin de réaliser des bénéfices exceptionnels !

Épisode 8 Saviem TP3

Les rallyes raids historiques remportent de plus en plus de succès et nombreux sont les passionnés à vouloir partir à l'aventure au volant d'un véhicule d'époque ! Il n'en fallait pas moins pour que Gerry débarque à l'atelier avec un Saviem TP3 !

C'est à la base un véhicule militaire, rustique, doté d'un moteur increvable et d'une transmission intégrale qui lui permet de passer absolument partout ! Mais l'aventure, ça se prépare !

Peinture aux couleurs d'époque, fiabilisation du moteur, pose d'accessoires, aménagement intérieur... Aurélien va avoir de quoi s'occuper pendant un bon moment !