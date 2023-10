"Un an a Saint-Cyr" : immersion à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan sur C8

À découvrir sur C8 dimanche 12 novembre 2023 à 23:00, le premier épisode de "Un an a Saint-Cyr" un série documentaire inédite en immersion à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr.

Qui sont les jeunes gens qui suivent l’enseignement de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr ? Pourquoi souhaitent-ils devenir officiers ? A quelles épreuves sont-ils confrontés ? Comment se déroulent les trois ans de formation militaire, académique et humaine de ces futurs chefs de haut rang de l'armée de Terre ?

Pour comprendre ce choix du commandement dans le métier des armes, les équipes de cette série documentaires sont allés à la rencontre d’élèves officiers de la prestigieuse Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, l’école des chefs de l’Armée de Terre. Leur devise : Ils s’instruisent pour vaincre.

Après une année de tournage, vous allez découvrir le suivi le quotidien d’élèves officiers, garçons et filles, de première, deuxième et troisième année.

A travers les embûches de leur formation académique et militaire, les stages parachutistes et commandos en montagne et en Guyane… Ce sont les parcours personnels et les motivations de ces jeunes gens que nous découvrons.

Épisode 1

En cette fin de mois d’août, c’est le jour de la rentrée pour cette école pas comme les autres : L’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, la prestigieuse Académie Militaire des officiers de l’armée de terre.

Aujourd’hui Alban, Brice et Clément débutent leur scolarité qui va durer trois ans. Âgés de 18 à 21 ans Titulaires d’un baccalauréat, et de deux ou trois années de Classes Préparatoires, pour intégrer Saint-Cyr, ils ont réussi un concours très difficile. Parmi les 180 recrues de première année, seulement 15 femmes, déterminées. Vie en collectivité, ordre et discipline… Tous savent que les débuts seront difficiles.

Après avoir obtenu leur brevet parachutiste, Eliot, Valentine et Nils, en deuxième année, s’apprêtent à vivre pendant 12 jours une aventure hors norme à 7000 kilomètres de la Bretagne, en Guyane, au Centre d’Entraînement en Forêt Équatoriale de la Légion étrangère. L’objectif de leur instructeur Miroslav : les aguerrir. Développer leur résistance morale et physique. Endurer ce qu’ils exigeront plus tard de leurs soldats.