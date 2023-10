"Caravage : un chef-d'œuvre sort de l'ombre" sur ARTE samedi 28 octobre 2023

A-t-on retrouvé la version originale du célèbre tableau de la Madeleine en extase du Caravage ? Enquêtant sur l’authenticité de l’œuvre et le contexte de sa création, ce documentaire diffusé sur ARTE samedi 28 octobre 2023 à 20:50 chemine sur les traces d’un tableau disparu qui éclaire l’épopée tragique du génie italien.

En 2015, une Madeleine en extase est découverte dans la modeste collection d’une famille italienne. S’agit-il de l’original du Caravage, disparu à sa mort, en 1610, ou d’une des nombreuses copies réalisées ensuite ?

Après expertise, Mina Gregori, l’une des plus grandes spécialistes de l’artiste, est convaincue de l’authenticité de l’œuvre. Sur ses conseils, les propriétaires fouillent leurs archives et exhument trois documents : deux inventaires de tableaux, datant de 1842 et 1864, ainsi qu’un vieux papier mentionnant une "‘Madeleine renversée’ de Caravage".

Partant de ces pièces à conviction, une experte des archives anciennes et une historienne de l’art italiennes se lancent alors dans une vaste enquête pour tenter de retracer l’itinéraire de la toile. Progressivement, les indices collectés leur permettent de la relier au destin tragique du peintre, génie novateur au tempérament destructeur.

Condamné à mort pour meurtre à la suite d’une rixe qui a mal tourné, le Caravage a passé les quatre dernières années de sa vie en exil, entre Naples, Malte et la Sicile, avant de disparaître à 38 ans dans un petit port toscan, alors qu’il faisait son retour à Rome.

Art du suspense

De la restauration de l’œuvre à l'étude de ses moindres détails à Paris, de l’exploration des registres paroissiaux du XVIIe siècle à l’analyse infrarouge des documents retrouvés, Frédéric Wilner (Trois villes à la conquête du monde – Amsterdam, Londres, New York, Il était une fois le musée du Louvre...) reconstitue pas à pas, avec un sens certain du suspense, l’enquête qui a permis à des historiens de l’art, restaurateurs, archivistes et chimistes d’attribuer cette Madeleine en extase au Caravage.

Leurs explications passionnantes se mêlent à des extraits de chroniques de l’époque et à d’élégantes animations en rotoscopie – une technique consistant à dessiner ou peindre sur des séquences filmées – pour retracer les dernières années, nimbées de légende, du maître du clair-obscur. L’occasion, aussi, de (re)découvrir les chefs-d’œuvre qu’il a semés sur la route de son exil, au cours de son impossible quête de rédemption.

Documentaire de Frédéric Wilner (France, 20