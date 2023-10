"Gaspillage alimentaire, n'en jetez plus !" sur France 5 mardi 31 octobre 2023 - Vidéo

Mardi 31 octobre 2023 à 21:10, France 5 diffusera "Gaspillage alimentaire, n'en jetez plus !", un documentaire inédit réalisé par Lionel Baillon.

En France, plus d'un tiers de la nourriture produite n'arrive jamais dans une assiette ; 130 kilos de nourriture par personne finissent à la poubelle chaque année.

Ce désastre a un coût impressionnant, estimé à plus de 16 milliards d'euros par an. Pourtant la loi Garot de 2016 interdit la destruction des denrées consommables et impose aux acteurs de trouver des solutions pour limiter les pertes des invendus.

Alors qui sont les responsables de ce gigantesque gâchis ? Le gaspillage touche tous les étages de la chaîne alimentaire : producteurs, industrie, grande distribution, restauration, particuliers... De nombreuses initiatives pour mettre fin à ces aberrations voient le jour, et dans tous les secteurs. Peuton se rapprocher du zéro déchet ? Comment changer nos habitudes ?

Ce documentaire propose de découvrir l'absurdité des circuits de distribution et de rencontrer celles et ceux qui sont partis en croisade contre les poubelles pleines.