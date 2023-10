"Didier Barbelivien : tant qu'il y aura des chansons" document inédit à voir sur C8 mardi 31 octobre 2023 - Vidéo

À découvrir sur C8 mardi 31 octobre 2023 à 21:10, "Didier Barbelivien : tant qu'il y aura des chansons", un documentaire inédit réalisé par Sabrina Bierlein-Bouyer et David Djaoui.

Didier Barbelivien a écrit plus de 2000 chansons pour les plus grands artistes. Depuis cinq décennies, il est l’auteur incontournable de la bande originale de nos vies.

Pour la première fois, Didier Barbelivien a accepté de se confier dans un documentaire qui lui est entièrement consacré. Il nous fait revivre l’histoire de ses plus grands tubes et revient sur ses plus belles rencontres artistiques.

Grâce à des archives musicales exceptionnelles, nous fredonnons les titres écrit pour les plus grands - "Michèle" de Gérard Lenorman, "La rivière de notre enfance" de Michel Sardou et Garou, "Elle m’oublie" de Johnny Hallyday, "On va s’aimer" et "Les sunlights des tropiques" de Gilbert Montagné - et replongeons dans les tubes de l'été de "L’été s’ra chaud" à "Il tape sur des bambous" en passant par "Est-ce que tu viens pour les vacances ?".

Didier Barbelivien est aussi un découvreur de talents. À la fin des années 1980, c’est lui qui révèle au grand public Patricia Kaas, pour laquelle il signe notamment "Mademoiselle chante le blues" et "Mon mec à moi".

Auteur-compositeur reconnu et admiré, Didier Barbelivien a réussi en parallèle une carrière de chanteur, en solo ou en duo.

Pour mieux cerner les multiples facettes de l’artiste et de l’homme, ce documentaire rassemble les témoignages exclusifs de ses proches, de ses amis artistes et de journalistes spécialisés dans la musique, en particulier Nicolas Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy, Claude Lelouch, Laure Barbelivien, son épouse, Julien Clerc, Slimane, Gérard Lenorman, Philippe Lavil, Gilbert Montagné, Félix Gray, Anaïs, Éric Jean-Jean, Stéphanie Loire et Fabien Lecoeuvre.