"French riviera : villas de rêve sur la Côte d'Azur" : 6ème épisode sur RMC Découverte mardi 31 octobre 2023

Mardi 31 octobre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel épisode de la série documentaire inédite "French riviera : villas de rêve sur la Côte d'Azur" : « Pour un flirt avec toi ».

La french riviera, un endroit extraordinaire qui fait rêver le monde entier : Cannes, Saint Tropez, Cap d’Antibes, Monaco… La côte d’Azur est un lieu unique où le mètre carré fait partie des plus chers. Vous allez découvrir des villas jusque-là inaccessibles, chiffrées à plusieurs dizaines de millions d’euros. Des demeures extravagantes qu’on ne retrouve nulle part ailleurs avec une vue et un cadre à couper le souffle. Toutes ces villas sont à vendre ou à louer et ce sont des agents immobiliers d’exception qui vont les proposer à des clients extrêmement privilégiés.

Trois agences immobilières ont accepté d’ouvrir leur porte pour nous faire découvrir les biens les plus prestigieux. Ces agences se disputent sans relâche ce marché de l’ultra luxe. Entre elles, la concurrence fait rage et tous les moyens sont bons pour obtenir la signature.

Grâce à leurs agents, nous allons pouvoir admirer avec leurs futurs acheteurs ce qui se fait de plus spectaculaire et majestueux dans l’immobilier de luxe.

Épisode 6 Chercher la pépite

Être négociateur est un métier de relationnel et d’instinct. Il s’apprend en théorie mais c’est la pratique qui est essentiel !

Nos 3 agences recrutent des nouveaux agents régulièrement pour que la relève soit toujours prête à vendre ou à louer les biens les plus prestigieux de la côte d’Azur !

Dans ce 6ème épisode, les agences préparent de nouvelles pépites…