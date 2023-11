"Béatrice Dalle, à prendre ou à laisser" : document inédit à voir sur France 5 vendredi 3 novembre 2023

Vendredi 3 novembre 2023 à 22:50, France 5 diffusera le documentaire inédit "Béatrice Dalle, à prendre ou à laisser" réalisé par Élise Baudouin, raconté par Béatrice Dalle.

Lancée comme la BB des 80’s, elle sera beaucoup plus. Elle sera tout un programme de liberté totale et de féminité rock. Une femme qui a toujours recherché la différence et refusé les conventions.

Le film retrace l’histoire de cette liberté, les mots qui l’ont décrite, et cette place que Béatrice Dalle occupe à la marge, à l’extrême de la marge. Une actrice libre qui est la définition de la rebelle.

Et c’est elle, Béatrice Dalle, qui se raconte tout au long du film. Un commentaire à la fois spontané, réfléchi et disruptif. Une liberté encore.