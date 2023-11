"Triangle des Bermudes : les mystères engloutis" lundi 6 novembre 2023 sur RMC Story

Lundi 6 novembre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera deux épisodes inédits de la série documentaire "Triangle des Bermudes : les mystères engloutis".

Le Triangle des Bermudes est la partie de l'océan la plus célèbre de l'histoire, suscitant la peur et une fascination sans fin. Délimitées par la Floride, les Bermudes et Porto Rico, ces eaux ont englouti d'innombrables navires et avions, ainsi que leurs équipages, certains disparaissant sans laisser de traces.

En 1945, cinq avions de la marine américaine ont disparu la même nuit, ainsi qu'un avion de recherche et de sauvetage envoyé à leur recherche. Aucune épave n'a jamais été retrouvée.

Des journalistes ont déterré des témoignages sur d'autres avions et navires disparus, et des histoires de phénomènes étranges remontent aux voyages de Christophe Colomb.

Aujourd'hui, une équipe d'élite enquête sur le Triangle des Bermudes à l'aide d'une arme secrète : une carte, élaborée depuis des décennies, indiquant l'emplacement d'épaves et d'anomalies sous-marines non identifiées.

21:10 Épisode 5 Un trou noir au fond de l'océan



L'équipe fait appel à un sous-marin perfectionné pour sonder l'une des parties les plus profondes et les plus sombres du triangle des Bermudes, à la recherche d'un navire légendaire disparu en 1921. D'énormes bulles se forment-elles au fond du triangle des Bermudes, entraînant la chute de navires et d'avions au fond de l'océan ?

Au fond de l'océan, le Triangle des Bermudes livre l'un de ses secrets.

22:00 Épisode 6 L'arme secrète du Pentagone



L'équipe engage l'un des navires de recherche les plus avancés de la planète pour fouiller les profondeurs à la recherche d'une arme secrète perdue de l'arsenal du Pentagone - un avion espion top secret qui a disparu dans le Triangle des Bermudes. Les avions et les navires sont-ils victimes d'une terrifiante tempête océanique appelée "grain blanc" ?

Le ciel s'assombrit tandis que l'équipe s'enfonce dans des eaux dangereuses pour tenter de déterminer si l'avion a été perdu à cause d'un phénomène météorologique exceptionnel ou de quelque chose d'encore plus sombre.