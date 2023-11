"Enquête au coeur de la fin de vie: mourir n'est pas tuer" sur C8 mardi 7 novembre 2023

Mardi 7 novembre 2023 à partir de 21:20, C8 vous proposera une soirée exceptionnelle qui ouvre le débat sur le sujet de l’accompagnement de la fin de vie.

Cette enquête est une immersion dans un monde où la vie et la mort se rencontrent, où les émotions se mêlent à la réflexion, et où les questions éthiques et légales sont au centre des préoccupations de notre société.

Alors que la perspective d'une loi en faveur d'une aide active à mourir se rapproche, C8 vous propose une enquête sur les conditions de la fin de vie en France.

550 000 personnes décèdent chaque année dans votre pays. Note population vieillissante et l'augmentation des maladies neurodégénératives comme Alzheimer posent de façon accrue la question de la fin de vie. Elle touche au plus intime de notre société, de son histoire, de ses croyances et de sa représentation de la dignité humaine.

Faut-il faire légaliser l'euthanasie et/ou le suicide assisté ? Qu'en pensent ceux qui sont régulièrement confrontés à la mort ?

Pendant des mois les équipes de cette enquête ont partagé le quotidien des médecins, des infirmières, des patients et de leur entourage pour mieux comprendre les forces et faiblesses du modèle actuel.

Des images ont été tournées dans un centre de soin palliatif près de Paris mais également avec des unités mobiles de l'APHP.

Médecins et psychologues ont été interrogés mai aussi des philosophes pour éclairer le débat.

Ce documentaire fait prendre conscience des conséquences qu'aurait une évolution législative. Il risque d'ébranler le serment d'Hippocrate et le rapport à la mort de notre société.

Ce documentaire sera suivi d'un débat en plateau animé par Christine Kelly qui invite une à une réflexion sur notre rapport à a fin de vie.

Les invités :

Bernard de La Vilardière, producteur du documentaire, présentateur du magazine "Enquête Exclusive" sur M6

Damien Le Guay, philosophe.

Jeanne Amourous, infirmière en soins palliatifs

Charles Rodwell, député Reraissance

Olivier Falorni, député Modem.

Muriel Derome, psychologue clinicienne.