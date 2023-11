"Alain Delon : une vie, un destin et un héritage contesté" sur W9 mercredi 8 novembre 2023

Mercredi 8 novembre 2023 à 21:05 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera de découvrir dans "Que s'est-il vraiment passé ?" le document inédit "Alain Delon : une vie, un destin et un héritage contesté".

C’est un tremblement de terre pour les admirateurs du monstre sacré : le 7 juillet 2023 éclate, en une du journal Le Parisien, « l’affaire Delon ».

Anouchka, Anthony et Alain-Fabien Delon, les enfants de la star, accusent une dénommée Hiromi Rollin, d’avoir fait main basse sur l’héritage d’Alain Delon. En effet, cette femme âgée de 66 ans est accusée par les enfants Delon d’abus de faiblesse, de harcèlement moral et de violence sur personne vulnérable.

Alain Delon ne serait donc plus que l’ombre de lui-même, un vieux monsieur sous l’emprise d’une femme japonaise, totalement inconnue du grand public et qui se revendique aujourd’hui comme sa compagne.

La dame japonaise dévoile ainsi qu’elle vit, depuis plus de 33 ans, une relation d’amour avec Alain Delon. Cette ancienne assistance réalisatrice l’aurait - selon ses dires - rencontré en décembre 1989.

L’acteur réalisateur était alors âgé de 54 ans. Toujours au summum de sa beauté, il s’affichait en couple avec une nouvelle compagne, un mannequin hollandais qui s’apprêtait à lui donner son second enfant, Anouchka. Et côté cinéma, Alain Delon cherchait à se réinventer, à travers des films audacieux comme Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard.

Aujourd’hui, les enfants Delon accusent Hiromi Rollin de mentir sur la nature de sa relation avec Alain Delon, afin d’obtenir une part de l’héritage. Elle ne serait selon eux qu'une simple "dame de compagnie".

Il faut dire que la fortune d’Alain Delon alimente les fantasmes les plus fous. Selon les sources elle est estimée entre 10 et plus de 240 millions d’euros ! Entre ses affaires et surtout sa carrière au cinéma, l’homme a su faire fructifier son patrimoine.

Ses immenses succès, alors qu’il était très jeune et que rien ne le destinait a priori au cinéma, l’ont en effet mis très tôt à l’abri du besoin. Le Guépard, la Piscine, Borsalino, ou encore Rocco et ses frères… l’incroyable parcours de ce surdoué du 7ème art impressionne encore de nos jours. Et reste bien plus dans les mémoires que ses déboires pourtant notoires, familiaux ou amoureux.

Dans ce documentaire, vous découvrirez l’incroyable parcours d’un comédien surdoué qui a pu, grâce à son succès, devenir l’un des acteurs français les plus riches. Et cela, forcément, attise les convoitises. Vous saurez également tout de la bataille qui oppose les enfants d’Alain Delon à cette discrète compagne.

Alors que l’état de santé de la star du cinéma français est désormais plus que fragile, ses enfants contre-attaquent. Et espèrent bien rétablir la vérité.