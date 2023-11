"Science grand format" : deux épisodes de la série "L'univers" à revoir sur France 5 jeudi 9 novembre 2023 - Vidéo

Jeudi 9 novembre 2023 à partir de 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de voir ou de revoir dans "Science grand format" deux épisodes de la série documentaire "L'univers".

Cette série retrace la grande histoire de l'univers racontée par des scientifiques passionnés et impliqués dans les recherches ou les missions d'exploration les plus récentes, et restituée en images de synthèse spectaculaires.

21:10 L'Univers Le soleil, notre étoile

S'appuyant sur les explications des scientifiques et à l'aide d'effets spéciaux numériques, ce film invite le téléspectateur à un voyage interstellaire pour observer de près les moments cruciaux qui définissent l'origine d'une étoile, son évolution et son destin dans l'Univers.

À travers le projet de la mission d'exploration Parker Solar Probe et sa nouvelle découverte, cet épisode illustre l'importance du Soleil et sa relation avec la Terre.

21:55 L'Univers En quête de la vie extraterrestre



Sommes-nous seuls dans l'immensité de l'univers ? Quelle autre planète serait capable d'accueillir une vie extraterrestre ? Cet épisode aborde les exo-planètes et les espoirs qu'elles font naître dans la communauté des astrophysiciens.

De récentes missions comme Kepler et TESS, dédiées à la découverte de planètes audelà de notre système solaire, montrent que la vie est possible ailleurs que sur la Terre, mais aussi que les conditions pour que cette vie soit possible sont extrêmement rares. La plupart des exoplanètes sont trop brûlantes ou trop glaciales pour que la vie s'y développe...