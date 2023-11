"J'irai dormir chez les Gaulois" avec Antoine de Maximy vendredi 10 novembre 2023 sur RMC Découverte - Vidéo

Vendredi 10 novembre 2023 à 21:10, Antoine de Maximy vous proposera un nouvel inédit de "J'irai dormir chez vous" tourné... en France. Ce sera donc pour l'occasion "J'irai dormir chez les Gaulois".

Il y a 20 ans, lorsque l'émission "J'irai dormir chez vous" a débuté, deux épisodes ont été tournés en France. Après avoir parcouru les quatre coins du monde, Antoine de Maximy a ressenti l'envie de revenir filmer chez nous, en France.

En deux décennies, de nombreux aspects de la vie de notre globe-trotteur à la célèbre chemise rouge ont évolué. Bien sûr, le nombre de kilomètres parcourus a augmenté, de même que le nombre de rencontres. Sa popularité a également grandi. Aujourd'hui, il lui est difficile de voyager en France sans être reconnu. C'est pourquoi, dans cet épisode spécial, Antoine part à la rencontre de ces Français qui aspire à vivre différemment de la norme.

Arborant une nouvelle chemise bleue au volant de sa décapotable bleue vieillissante, Antoine de Maximy parcourt les routes de notre chère Gaule. Son voyage commence dans une ancienne mine du Gard, où des individus mènent une vie alternative et l'invitent spontanément à passer la nuit. Ensuite, il découvre un splendide temple bouddhiste près de Lodève, où l'accueil est tout aussi chaleureux. Sa route le conduit ensuite dans un petit village rebelle des Pyrénées. La plupart des habitants sont ravis de le voir débarquer, mais d'autres restent farouchement à l'écart...

Pour clore ce périple, Antoine se rend chez un berger philosophe dans les montagnes. Ce dernier partage avec émotion son histoire, évoquant les moutons qui ont provoqué sa ruine, mais qui ont également été à l'origine des plus belles années de sa vie.

Toutes ces personnes joyeuses et hautes en couleur ouvrent leur cœur et démontrent qu'il n'y a pas que des ronchons en France. Et cela fait du bien !

Suivez les aventures de notre baroudeur préféré sur les routes de France, vendredi 10 novembre à 21:10 sur RMC Découverte.