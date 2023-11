Soirée spéciale contre l'antisémitisme sur France 5 lundi 13 novembre 2023 à partir de 21:05

En raison de l'actualité, France 5 modifie sa programmation du lundi 13 novembre 2023 et proposera, dès 21:05, une soirée spéciale contre l'antisémitisme présentée par Karim Rissouli.

Cette soirée spéciale s'articulera autour de la rediffusion du documentaire "Antisémitismes", réalisé par Ilan Ziv, et se poursuivra avec l'émission "C ce soir" avec Karim Rissouli et ses invités qui seront communiqués ultérieurement.

Présentation du documentaire "Antisémitismes"

Le réalisateur Ilan Ziv démontre la manière dont les vieilles haines sont instrumentalisées pour en alimenter de nouvelles en France comme en Europe.

Avec la recrudescence de l’antisémitisme dans la plupart des pays occidentaux et les attaques djihadistes contre les "croisés et les juifs", l’antisémitisme que l’on avait, naïvement, cru mort et enterré dans les ruines de Berlin en 1945, est de retour sous les feux de l’actualité et, avec lui, les débats relatifs aux forces sociales qui l’entretiennent.

Fermement ancré dans le présent, le documentaire démontre comment les traditions et stéréotypes antijuifs médiévaux ont alimenté un mouvement antisémite moderne bien plus complexe et plus meurtrier. Un mouvement qui a été utilisé par diverses forces politiques pour combattre la démocratie, ainsi qu’une vision de la société héritée des Lumières.

Ce film est un drame qui entremêle destins personnels et collectifs.

Le documentaire sera étayé par des propos de l'essayiste et rabbine Delphine Horvilleur, du sociologue, président de la FMSH (Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme), journaliste et écrivain, Michel Wieviorka, des historiens Philippe Oriol, Denis Chabrot, Grégoire Kauffmann et d’autres encore.