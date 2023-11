"L'Ukraine au cœur" : document de Bernard-Henri Lévy diffusé mardi 14 novembre 2023 sur France 2 - Vidéo

Mardi 14 novembre 2023 à 21:10, France 2 diffusera "L'Ukraine au cœur", un document inédit réalisé par Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel.

Deux ans bientôt que dure la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Et deux ans, bientôt, que les réalisateurs de ce film luttent contre la fatigue des opinions, le cynisme des chancelleries et, aujourd’hui, la chape de silence qui s’abat sur l’Ukraine.

Ils sont retournés sur les fronts. Ils ont partagé le quotidien des citoyens-soldats qui, dans les tranchées de Kherson, Olevsk, et, surtout, Bakhmut, contrent l’invasion russe. Ils ont documenté les crimes. Suivi des volontaires qui, chaque nuit, sortent traquer les drones et les interceptent à la mitrailleuse. Ils ont, de juin à septembre 2023, filmé des femmes et des hommes qui résistent à une barbarie déchaînée à la frontière de l’Europe. Ils ont rencontré de belles figures de combattants internationaux, notamment israéliens, britanniques et français, qui clament que cette guerre est leur guerre et que c’est le destin des démocraties qui s’y joue.

Une ode à l’héroïsme des Ukrainiens. Un plaidoyer pour une Europe qui garderait au cœur l’amour de la liberté et le courage de la vérité.

Note d'intention de Bernard-Henri Lévy

Nous avons, avec Marc Roussel, Gilles Hertzog et quelques autres, tourné Pourquoi l’Ukraine dès les premiers jours de l’attaque russe en mars 2022.

Puis, quelques mois plus tard, à l’automne puis à l’hiver 2022, Slava Ukraini qui suivit le déroulement de la première contre-offensive ukrainienne menée par l’armée de Zelensky.

Voici L’Ukraine au cœur, notre troisième film, que nous avons tourné au cours de l’été 2023 ; qui suit, jour après jour, la deuxième contre-offensive ukrainienne ; et qui a la forme, lui aussi, d’un carnet de bord.

On y verra Kherson sous les eaux et Bakhmut sous les bombes.

Des hôpitaux éventrés et des écoles pilonnées.

Des enfants qui font leur rentrée scolaire au son du canon et des alertes anti-aériennes.

Une Dame de Lyman qui a tout perdu et planté un potager sur son trottoir.

Des adolescentes qui nous ramènent, à Yahidne, dans la cave de l’école où les Russes les ont détenues pendant des semaines et où elles ont vu leurs grands-mères périr, sous leurs yeux, de suffocation.

La guerre du blé et celle de l’énergie.

Les premières images de la cathédrale d’Odessa dévastée par un missile et des synagogues où l’on prie pour la victoire de l’Ukraine.

Des citoyens soldats, de tous âges et de toutes conditions, que rien ne préparait à la guerre et qui la font, pourtant, avec vaillance.

Des mutilés qui ne songent qu’à repartir au combat.

L’armée des drones et celle des tranchées.

Des canons français et d’autres, beaucoup d’autres, qui ont l’âge, hélas, des arsenaux soviétiques.

Des prisonniers russes filmés dans le respect de la convention de Genève et dont le témoignage en dit long sur l’état de démoralisation des troupes de Poutine.

Le chef d’Azov, Denys Prokopenko, filmé le jour où il reprend la tête de son régiment.

Des volontaires étrangers et, en particulier, israéliens qui estiment que cette guerre est leur guerre et que son enjeu est mondial.

Je pense, moi-même, cela. Je crois, depuis le premier jour, que c’est l’avenir de l’Europe qui se joue ici, dans les villes fantôme de Chassiv Yar ou de Koupiansk. Et c’est pourquoi nous avons, avec mes compagnons d’équipée, décidé de ne pas lâcher et de nous lancer dans cette nouvelle aventure.

