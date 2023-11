"Le monde en face : Pakistan, notre meilleur ennemi" dimanche 19 novembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Dimanche 19 novembre à 21:05, France 5 diffusera dans "Le monde en face" le documentaire "Pakistan, notre meilleur ennemi" qui permet de comprendre le rôle clé du Pakistan dans les récentes crises internationales en remontant aux origines du pays.

Depuis les années 1970, le Pakistan joue un rôle majeur dans le développement de l’islam radical et du terrorisme islamiste international. Décennie après décennie, le pays des purs, officiellement allié des Occidentaux, a fabriqué des monstres qui se sont retournés à la fois contre le monde et contre lui-même. Depuis 2001, 24 000 civils pakistanais ont trouvé la mort dans des attaques terroristes.

En racontant cette histoire, ce film nous permettra de comprendre combien la destinée du Pakistan continue d’avoir des conséquences internationales graves et durables. Que ce soit le 11 septembre 2001 et la plupart des attentats commis en Europe (Londres, Madrid, Paris), la fuite d’Oussama Ben Laden ou encore la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021. Souvent, le rôle du Pakistan a été central.

Éloigné de nous géographiquement et culturellement, le Pakistan est pendant longtemps passé inaperçu. Pourtant, depuis quarante ans, il joue un rôle déterminant dans le destin de l’Occident.

Le pays naît en 1947 dans un contexte d’extrême violence : celui de la partition des Indes, exacerbant les tensions entre musulmans et hindous. Imbriqué entre l’Afghanistan et son ennemi indien, le Pakistan doit alors se forger son identité. Pour asseoir sa domination, le pouvoir militaire instrumentalise l’islam et enchaîne les coups d’État, compromettant les évolutions vers la démocratie. Pour reprendre le Cachemire et pour renforcer son rôle sur la scène internationale, l’armée et les services secrets (ISI) jouent un double jeu avec l’Occident...

Du soutien aux Afghans et aux Américains face à l’invasion soviétique dans les années 1980, jusqu’à l’émergence d’un djihadisme lié aux attentats de grandes ampleurs (Mumbai, Londres, Paris), en passant par la traque de Ben Laden, nous nous immergeons dans 75 ans d’histoire du « pays des purs » et retraçons la complexe trajectoire politique du pays – de la dictature de Zia-ul-Haq au gouvernement d’Imran Khan, en passant par celui de Benazir Bhutto.

Mêlant images d’archives et témoignages, le film offre une enquête inédite.

Note d'intention du réalisateur Jean-Pierre Canet

Le Pakistan n’entre dans le champ de vision de l’opinion française que par images furtives et souvent ultra-violentes. Les dernières en date sont celles de ces manifestations de fondamentalistes du TLP (une organisation islamiste) brûlant le drapeau bleu-blanc-rouge suite à la republication des caricatures du prophète Mahomet par Charlie Hebdo, lors du procès des attentats de janvier 2015.

C’est ce genre d’incursions soudaines et éphémères du Pakistan qui nous a conduit à écrire ce film. Nous voulons comprendre comment fonctionne ce pays, son rapport à la pratique de l’islam, qui le dirige et à quelles fins ?

Ce film s’inscrit dans la droite ligne de notre série en quatre épisodes Irak, destruction d’une nation (diffusée en janvier 2021, sur France 5 déjà). Il entend avant tout donner la parole aux Pakistanais – personnalités publiques, acteurs clés, hommes et femmes ordinaires – pour qu’ils nous racontent et nous révèlent les secrets de leur pays.

Nous faisons avancer le récit historique et l’enquête géopolitique de concert avec le souci constant de dévoiler le fonctionnement politique de l’armée et de l’ISI. C’est le principal axe autour duquel tourne notre propos.

Bien entendu, des intervenants américains, français, afghans et indiens prennent également part à ce film et interrogent le regard que nous portons sur le Pakistan. Considéré comme un soutien de circonstance dans la lutte anti-terroriste, les États-Unis et l’Europe ont trop longtemps regardé ce pays sans voir ce qu’il cachait. Ce que nous appelons « double jeu » n’a pas vraiment de sens pour les Pakistanais. Il s’agit d’une autre logique, d’un autre but – celui de préserver l’unité du pays – et d’une autre manière de vivre.