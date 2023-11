"Pétrole, un lobby tout-puissant" : une enquête édifiante diffusée sur ARTE mardi 21 novembre 2023

Comment le lobby pétrolier, et Exxon Mobil en particulier, ont œuvré depuis cinq décennies à entraver toute mesure visant à réduire le réchauffement climatique au nom de leurs intérêts. Avec l’éclairage d’experts et d’acteurs de premier plan, une édifiante enquête à découvrir sur ARTE mardi 21 novembre 2023 à partir de 20:55.

Documentée et nourrie de l’éclairage de chercheurs et d’acteurs de premier plan, dont l’ex-vice-président Al Gore, mais aussi de scientifiques ayant travaillé directement pour le lobby pétrolier, cette enquête édifiante en deux épisodes retrace cinq décennies de temps perdu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, jusqu’au retrait, sous Donald Trump, des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat.

Du déni initial aux campagnes savamment orchestrées de désinformation, elle montre comment l’industrie pétrolière – Exxon Mobil en particulier – s’est ingéniée, avec l’appui de ses alliés politiques, à dissimuler l’origine humaine du réchauffement climatique, à manipuler l’opinion et à retarder le déploiement de toute mesure visant à le limiter.

Ce documentaire pointe ainsi la responsabilité dans cette inaction, et en toute connaissance de cause, d’un lobby tout-puissant soucieux de sauvegarder ses intérêts, au détriment de la planète et des générations futures.

20:55 Partie 1 Le déni

Mégafeux, fonte des glaciers, sécheresses, inondations et submersions : chaque jour, les preuves du dérèglement climatique s’accumulent. Quand la science a-t-elle identifié le désastre à venir en l’imputant aux activités humaines et à l’exploitation des énergies fossiles ?

Dès les années 1970, les compagnies pétrolières financent des études sur l’effet de serre, son origine et ses conséquences à l’échelle planétaire. Exxon, en particulier, fait appel aux plus rigoureux spécialistes. Pour mieux analyser l’émission – et la captation par les océans – de CO2 dans l’atmosphère, la compagnie lance même une ambitieuse mission à bord d’un navire dédié. Mobilisés, les chercheurs alertent ainsi sans ambiguïté sur la responsabilité de l’industrie dans la catastrophe à l’œuvre et l’urgence à l’enrayer.

Mais alors que le cours du pétrole s’effondre, Exxon Mobil et son PDG Lee Raymond s’enferment sciemment dans le déni et brouillent les pistes en assurant la promotion des thèses climatosceptiques. Le public commençant à s’intéresser aux enjeux environnementaux, le choix d’Al Gore en 1993 comme vice-président par Bill Clinton constitue un signe fort et plein de promesses. Mais le lobby pétrolier se déchaîne pour orchestrer une vaste campagne contre la taxe carbone, mesure phare de la nouvelle administration élue.

21:50 Partie 2 Le doute

Alors que la menace climatique s’intensifie et que le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) l’attribue principalement aux activités humaines, le puissant lobby pétrolier, mené entre autres par Exxon Mobil, déploie une redoutable stratégie pour semer le doute sur son origine et bloquer toute politique visant à la réduire. À grand renfort de milliards, la compagnie œuvre à la désinformation d’un public qui, bien que sensibilisé aux enjeux environnementaux, renâcle toutefois à l’annonce de toute hausse du prix de l’énergie.

En 2006, le film d’Al Gore Une vérité qui dérange tire le signal d’alarme sur l’urgence à agir. Mais sous la présidence Obama, Koch Industries, une société réputée pour ses investissements dans des industries polluantes, travaille avec succès au rejet par l’opinion et le Sénat du projet de plafonnement des émissions de gaz à effet de serre.

En 2010, Exxon Mobil rachète la société d’exploitation de gaz de schiste XTO pour 41 milliards de dollars… Obtenu par fracturation hydraulique, ce gaz est présenté sans scrupules comme une énergie propre, même si le méthane, qui peut s’échapper dans l’atmosphère pendant son exploitation, s’avère plus polluant encore que le charbon.