"Squats & Conflits : sortir du cauchemar" : le dernier épisode diffusés sur W9 mardi 21 novembre 2023

Mardi 21 novembre 2023 à 21:05, W9 vous proposera de découvrir le 5ème et dernier épisode de la série documentaire "Squats & Conflits : sortir du cauchemar".

Propriétaires en guerre contre des squatteurs, problèmes de voisinage, malfaçons, nuisances… partout en France, ces conflits du quotidien minent la vie de dizaines de milliers de Français.

Mais quand ils sont à bout, avant de passer par la case tribunal, il leur reste une dernière chance : faire appel à des justiciers pas comme les autres !

Ils sont huissiers, conciliateurs de justice, médiateurs ou délogeurs de squatteurs. Leur mission : régler ces conflits.

21:05 Épisode 5

À Champigny-sur-Marne, Yann et Téo, les délogeurs de squatteurs, découvrent que plusieurs logements d’une seule et même rue sont squattés ! Ils vont tenter de racheter une des maisons occupées.

Dans les Hauts-de-France, Jean-Luc Devignes, conciliateur de justice, va tenter de résoudre un litige entre deux résidents : un propriétaire prétend que les arbres de sa voisine ont endommagé sa clôture.

Jessica Mourer, huissière de justice, va devoir intervenir dans une affaire délicate : tenter de faire entendre raison à une femme âgée qui occupe illégalement deux logements sociaux.

Djemi Drici, le médiateur civil, devra résoudre un litige entre deux voisins qui se déchirent pour une affaire de cadastre mal enregistré. Il va également tenter d’apaiser les tensions entre un propriétaire et des locataires pour des impayés.

Les intervenants :

Yann Collet // Chef d'entreprise - 50 ans / Asnières-sur-seine

Yann Collet est un personnage un brin excentrique qui ne s’habille qu’en rose. Et s’il a choisi cette couleur, c’est pour trancher avec son univers de travail qui ne l’est pas vraiment : il passe sa vie dans des squats ! Il a créé une société qu’il gère avec son acolyte, Théo, 26 ans. Le concept : racheter au rabais des logements occupés… Ensuite, c’est à eux de prendre en charge les procédures d’expulsion, souvent longues, compliquées et pénibles… Avant de rénover les biens pour les revendre au prix du marché.

Jean-Louis Picano // Conciliateur de justice - 70 ans / Isère

Jean-Louis est conciliateur de justice depuis 11 ans. Réconcilier les gens, c’est devenu sa spécialité depuis qu’il a fait appel à un conciliateur pour régler un litige auquel son fils avait à faire face. Ce fut la révélation ! Avec son accent chantant, il parvient toujours à apaiser les situations. Spécialiste des problèmes de voisinage et des malfaçons dans les constructions, Jean-Louis a résolu plus d’un millier de conflits. Sa force, il la puise dans ses longues promenades à vélo. Cet ancien mécanicien de la patrouille de France ne s’arrête jamais… Au grand désespoir de son épouse !

Claude Cubernet // Conciliatrice de justice - 67 ans / Brignoles

Hyperactive, Claude n’a pas souhaité se reposer après sa retraite. Voilà un an et demi qu’elle est conciliatrice de justice. Directe et franche, Claude joue cartes sur table pour arriver à bout de ses conciliations. D’ailleurs, elle n’a pas peur de s’imposer face aux hommes qui tentent de l’intimider. « Girl power » est sa devise. Pour se détendre, Claude adore faire du roller. Et quand elle part sur le terrain, elle met un point d’honneur à être toujours élégante.

Jean-Luc Devignes // Conciliateur de justice - 69 ans / Pas-de-Calais

Ancien avocat, Jean-Luc a trouvé une deuxième vie active grâce à la conciliation. Dans sa permanence à Arras, l’homme enchaine les rendez-vous et se rend sur le terrain dès qu’il le faut. Il souhaite montrer et faire comprendre que les petites querelles du quotidien n’en valent pas la peine. Et que bien souvent, le conciliateur n’est là que pour renouer le dialogue. Avec son col mao, ses lunettes et sa berline, Jean-Luc est le baron de la conciliation.

Farah Qadhi // Médiatrice des quartiers - 23 ans / Rennes

Farah, c'est la petite nouvelle de Médiaction, une association qui propose des services de médiation et de tranquillité résidentielle dans les quartiers et les HLM de la ville. Elle travaille 3 nuits par semaine. Pour elle, chaque médiation est comme un “challenge”. Sarah se voit continuer pendant encore longtemps, car elle se sent utile.

Aurore Lerisson // Huissier de justice - 42 ans / Rouen

Huissier de justice, Aurore est spécialisée dans la médiation depuis 2014 : conflits de voisinage, nuisances sonores, séparation, malfaçons… En plusieurs années, la mère de famille a acquis une solide expérience dans la médiation. Sa qualité première : rester calme quelle que soit la situation. Et ça fonctionne : 60% de ses médiations aboutissent !

Djemi Drici // Médiateur-conciliateur civil indépendant - 56 ans / Hauts-de-France

Djemi Drici est conciliateur civil indépendant depuis 2007. Cet ancien chargé d’affaires dans le domaine du bâtiment intervient généralement à la demande de particuliers ou d’associations sur des litiges familiaux, de voisinage ou de malfaçons. Son intervention permet des résolutions dans des délais plus courts que ceux des procédures devant le tribunal. Chaque prestation est payante. Quand la situation est réglée, il rédige un « protocole de consentement à la médiation conventionnelle », un document qui a une valeur juridique.