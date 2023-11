"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" : série inédite sur RMC Découverte mercredi 22 novembre 2023

Mercredi 22 novembre 2023 à 21:10, RMC Découverte débutera la diffusion d'une nouvelle série documentaire inédite : "Les routiers : profession chauffeur poids lourd".

Ils sont les maillons invisibles d'une chaîne d'approvisionnement : les 300 000 chauffeurs de poids lourds parcourent chaque jour les 21 000 km de routes françaises pour faciliter notre quotidien. Leur rôle clé est essentiel au bon fonctionnement de notre société.

Téo, âgé de seulement 22 ans, a récemment lancé sa propre entreprise dans la banlieue de Toulouse. Pour concrétiser son rêve, il a investi près de 50 000 euros dans un poids lourd d'occasion. Malgré des conditions de travail éprouvantes, être chauffeur est bien plus qu'un simple métier pour ces amoureux de la route. Les week-ends où il ne travaille pas, Téo est pilote de course poids lourd. Il est champion de France dans cette discipline depuis deux ans, et cette année encore, il s'apprête à défendre son titre.

À seulement 21 ans, Naomie fait partie des 3% de femmes dans ce métier. Ancienne préparatrice de laboratoire, elle s'est reconvertie il y a tout juste un an. Avec l'aide de son amie Lisa, également chauffeur, elle apprend au quotidien les défis d'un métier exigeant. Ces deux femmes n'ont rien à envier à leurs homologues masculins, bien au contraire.

Quant à Jean-Christophe, chauffeur transfrontalier qui traverse la Manche plusieurs fois par semaine, il est un ancien militaire reconverti depuis 12 ans. Sa prochaine mission le conduira dans la banlieue de Londres pour livrer 20 tonnes de pierres taillées destinées à la construction d'une résidence de grand luxe.

A travers ce premier épisode, diffusé mercredi 22 novembre à 21:10 sur RMC Découverte, vous découvrirez le quotidien insoupçonné des héros de nos routes.