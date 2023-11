"Vasa, le galion fantôme" : enquête sur un destin tragique, samedi 2 décembre 2023 sur ARTE

Au plus près de l’épave du Vasa, qui sombra dans le port de Stockholm en 1628, une équipe scientifique mène l’enquête sur son destin tragique. Une immersion passionnante qui met en lumière les conditions de vie des marins et le contexte géopolitique de l’Europe du XVIIe siècle à découvrir sur ARTE samedi 2 décembre 2023 à 20:55.

Remonté à la surface en 1961 dans un état de préservation exceptionnel après plus de trois siècles passés sous l’eau, le Vasa est comme une "capsule temporelle" qui ne cesse de livrer ses trésors. Aujourd’hui encore, les archéologues et les historiens continuent d’y faire des découvertes, notamment grâce aux dernières innovations scientifiques en matière d’ADN ou d’analyse du bois.

En explorant le Vasa, la géopolitique et l'économie du XVIIe siècle se dessinent. Le galion livre aussi d'autres enseignements plus rares. Car si l'histoire des guerres et des puissants s’avère bien documentée, celle des petites gens l'est beaucoup moins. Or le Vasa renferme des objets qui permettent de comprendre les conditions de vie des membres d’équipage, et à travers eux, celles du peuple dont ils sont pour la plupart issus.

Grâce au travail des scientifiques, les victimes du naufrage retrouvent en quelque sorte un visage…

Aventure, rêve et mystère

L’histoire du Vasa est celle d'un drame humain : un navire construit trop vite pour ne pas décevoir les attentes d’un souverain craint par ses sujets et pressé de retrouver l'avantage sur ses ennemis. Avec sa statuaire baroque aux couleurs criardes et son destin de vaisseau fantôme resurgi des flots, il convoque tout un imaginaire d’aventure, de rêve et de mystère.

Au-delà du suivi des plongées effectuées dans la rade de Stockholm et des recherches menées à terre – en Suède, mais aussi en Bretagne, au Danemark et en Allemagne – par une équipe internationale de scientifiques (historiens, dendro-archéologue, médecin légiste, experts en commerce international…), ce documentaire en deux parties restitue au travers de séquences d’animation les circonstances du naufrage, l’enquête et le procès menés en 1628 pour identifier les responsables de la catastrophe, ainsi que la vie quotidienne à bord. Une immersion passionnante dans les secrets de l’un des navires les plus intéressants de la marine de guerre au XVIIe siècle.