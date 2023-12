"La case du siècle : 1983, les marcheurs de l'égalité" dimanche 3 décembre 2023 sur France 5

Dimanche 3 décembre 2023 à 22:40 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « 1983, les marcheurs de l'égalité », un documentaire signé Nina Robert et Charlène De Vargas.

Décembre 1983. Sous un ciel clair d’hiver, les portraits des victimes de crimes racistes en France sont brandis par milliers dans les rues de la capitale.

Au départ de cette marche historique, qui traversera l’Hexagone, de Marseille à Paris : une poignée de jeunes de la cité des Minguettes. À leur arrivée, plus de 100 000 personnes auront rejoint leurs rangs, exprimant d’une seule voix leur colère et leur désir d’en finir avec le racisme rampant du pays.

Quarante ans plus tard, marcheuses et marcheurs, ainsi que leurs parents et leurs enfants, nous racontent cet événement fondateur de l’histoire de l’immigration en France.

Entre espoir et désillusion, 1983, les marcheurs de l’égalité interroge les ornières de notre passé colonial et l’espoir persistant d’égalité.