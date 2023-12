"Le rêve de Lino" : retour sur la création de la Fondation Perce-Neige, lundi 4 décembre 2023 sur France 3

À découvrir sur France 3 lundi 4 décembre 2023 à 22:50, "Le rêve de Lino", un documentaire inédit sur Lino Ventura qui a créé dans les années 60 l'association Perce-Neige qui vient en aide aux personnes en situation de handicap.

C’est l’histoire d’un lien intime entre Baracé, petit village du Maine-et-Loire, et Lino Ventura, l’un des acteurs les plus populaires du cinéma français.

En 1942, il est réquisitionné par l’armée italienne pour se battre contre la France, sa terre d’accueil depuis seize ans. Mais l’Italien préfère déserter. Lino Ventura quitte alors Paris et trouve refuge parmi les habitants de Baracé. Une fois la guerre terminée, l’acteur passera sa vie à rendre à ces habitants ce qu’il leur doit : la vie sauve. Devenu célèbre, pour fuir la pression et la futilité du milieu du cinéma, il décide même d’installer la maison familiale dans le village.

En 1958, la naissance de sa fille Linda va tourner au drame : une jaunisse, des complications et puis un cerveau abîmé. Linda restera à vie en situation de handicap. Il sait que c’est à Baracé qu’elle trouvera l’accueil et la bienveillance dont elle a besoin, dans une France où le handicap est encore une tare, une honte. Il lance avec sa fondation Perce-Neige la construction d’une résidence au cœur de cette campagne angevine, pour ces enfants « pas comme les autres », et protéger sa fille quand lui et son épouse auront disparu.

Aujourd’hui, son petit-fils Christophe Lasserre-Ventura, a pris le relais et préside la Fondation Perce-Neige. À Baracé, la maison rêvée par Lino accueille 31 résidents. Près d’une quinzaine de personnes chaque jour font vivre le lieu, apportent leur soutien à ces hommes et ces femmes entre 25 et 65 ans. Une maison où règnent toujours les valeurs de l’acteur : générosité, respect et humanité.

Les intervenant du documentaire :

Christophe Lasserre-Ventura , petit-fils de Lino Ventura et Président de la Fondation Perce-Neige

Jean-Pierre Logerais , vieux copain de Lino Ventura

Sylvie Beillard , psychologue

Florent Buguet , directeur de la maison Perce-Neige de Baracé

Christine Richard , mairesse de Baracé

Sophie Lemoine-Beillard , éducatrice

Henri Desmarres , vieux copain de Lino

Guy Patureau , ancien habitants de Baracé

Maryvonne Bourguilleau , mère de résident

Andrée Leblois , mère de résident

Jérôme Bourguilleau , résident

, résident Benoît Bourguilleau, frère de résident

Un document inédit réalisé par Delphine Valeille diffusé dans la case documentaire "La ligne bleue".