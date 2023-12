"Les routes les plus dangereuses du monde : Le piège des Rocheuses" sur W9 mardi 5 décembre 2023

Mardi 5 décembre 2023 à 21:05, W9 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Les routes les plus dangereuses du monde" présentée par Stéphane Carpentier : « Le piège des Rocheuses : routes de montagne à haut risque aux USA ».

À l’ouest des États-Unis : le massif des Rocheuses. Grand comme 3 fois les Alpes, la chaîne de montagne s’étend du Nouveau-Mexique jusqu’au Canada. Une route en particulier la traverse : l’Interstate 80, qui relie le pays d’Ouest en Est. Problème : c’est l’une des plus dangereuses du pays. En 2019, 209 personnes y ont perdu la vie. La traversée des massifs montagneux y est particulièrement difficile à cause des conditions climatiques extrêmes. Là-bas, en hiver, blizzards et tempêtes de neige rendent vite les routes impraticables. Un véritable piège pour les automobilistes.

Pour les aider, les professionnels de la route se relayent jour et nuit, à l’instar de Joey, à la tête d’une entreprise de dépannage depuis près de 20 ans. Installés dans la ville de Truckee, au bord de l’Interstate 80, lui et ses collègues redoublent d’effort, chaque année, pour venir au secours des automobilistes malchanceux.

Autres hommes d’action de la région : les pompiers de la Station 97, la caserne des Rocheuses. Parmi eux, Jameson et Nathan. En plein cœur du massif montagneux et couvrant un secteur de 1 600 km, ils doivent se tenir prêts à intervenir sur des situations aussi périlleuses que variées. Mais leurs missions seraient impossibles à réaliser sans le concours du département des transports californiens. À la tête de l’antenne locale, Pete Labrance. C’est à lui que revient la responsabilité de fermer les routes en cas d’enneigement trop important. Une décision souvent difficile à prendre, car la route est un haut-lieu de circulation de marchandises par camions.

Malgré les conditions extrêmes, certains n’hésitent pas à braver tous les dangers pour se rapprocher au plus près des zones dangereuses. Ce sont les chasseurs de tempêtes. Les Rocheuses sont un de leurs lieux de chasse favoris. Comme Tod et son fils Michael, passionnés de longue date, ils sont nombreux à se prendre le volant dès l’annonce de chutes de neige importantes dans la région. Leur but : réussir à obtenir LE cliché qui fera le tour du monde…