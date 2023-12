Mardi 5 décembre 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir "Titanic, Fatima, Alcatraz : les énigmes révélées" un documentaire réalisé par Marc Andréa Bouquin.

Dans ce documentaire découvrez trois enquêtes exclusives qui vous révèleront les dessous, parfois insoupçonnés, de grands événements qui ont marqué notre histoire moderne.

Le naufrage du Titanic était-il écrit ?

Chronique d’une catastrophe annoncée… Nous le savons aujourd’hui, le paquebot a connu une succession d’événements incompréhensibles qui vont causer sa perte. Aujourd’hui encore on ne comprend pas pourquoi le Titanic a pris la mer avec autant de défauts de conception. Les équipes de ce documentaire ont enquêté. Quels sont-ils ? Aurait-on pu les éviter ?

Les secrets de Fatima : la vierge a-t-elle annoncé la fin du monde ?

L’histoire de mystérieuses prophéties qui depuis plus d’un siècle intrigue le monde entier... Pour l’église catholique il s’agit d’une apparition, un bref instant où la vierge Marie apparaît pour transmettre un message prophétique... Mais qu’en est-il vraiment ? Un mystère entretenu par le Vatican et qui va laisser place aux plus folles rumeurs.

Les évadés d’Alcatraz ont-ils survécu à leur évasion ?

De récentes analyses permettent aujourd’hui de l’affirmer... Vous allez découvrir comment trois détenus sont parvenus à s’évader de cette prison réputée inviolable ! Retour sur le mystère des évadés d’Alcatraz... L’histoire de trois détenus que l’Amérique n’a jamais retrouvée.