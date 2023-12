"Gardiens de la forêt" : Portrait de 5 combattants à découvrir sur ARTE samedi 9 décembre 2023

À découvrir sur ARTE samedi 9 décembre 2023, "Gardiens de la forêt", une série documentaire inédite en 5 épisodes qui suit cinq leurs leaders de communautés autochtones dans leur lutte quotidienne pour préserver un patrimoine vital.

Du ballet de camions chargés de grumes à la flamme des derricks, nombreux sont les visages d'une déforestation qui n'épargne aucun continent. En cinquante ans, les cris d'alarme de plus en plus insistants sur le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité se sont avérés impuissants à enrayer ce processus mortifère. Pourtant, des consciences font face à l'urgence, se mobilisent et innovent.

Dans les cultures locales en lien étroit avec la nature se joue l’universel, comme en témoignent les leaders autochtones de cette somptueuse série documentaire – servie par la musique de Piers Faccini –, en lutte pour la survie des cinq dernières grandes forêts primaires du globe : Twyla l’Amérindienne (Canada), Tumursukh le Mongol, Mambongo le Gabonais, Mundiya le Papou et Benki le Brésilien.

Loin de folkloriser leurs combats, Gardiens de la forêt nous invite à refaire, tant qu'il est temps, une place à leur vision du monde. À l’écoute de ces fortes personnalités, indissociables des écosystèmes qu’elles défendent, une reconnexion s'opère, en rupture radicale avec la réification et la marchandisation de la nature devenues notre ordinaire.

Attention à la programmation : les trois premiers épisodes seront diffusés samedi après-midi, les deux derniers en prime time.

13:50 Épisode 1 Papouasie-Nouvelle-Guinée – Le temps des solutions

Infatigable défenseur des forêts primaires, le chef coutumier papou Mundiya Kepanga avait plaidé leur cause en 2017 dans le documentaire Frères des arbres. Avec la même équipe de tournage, il sillonne cette fois son pays pour y explorer les modes de gestion durable de l’espace forestier. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a stoppé nombre de concessions d’exploitation de ses ressources naturelles. Cet État insulaire d'Océanie procède à un inventaire national de sa biodiversité et développe d’ambitieux programmes d'agroforesterie.

14:45 Épisode 2 Gabon – La forêt qui soigne

La forêt du bassin du Congo abrite la première réserve mondiale de carbone. Bien plus qu’un espace physique, elle peut représenter aussi la régénérescence spirituelle de l’humanité, à condition de la respecter : c’est ce message que porte Hilarion Kassa Moussavou, surnommé “Mambongo”, connaisseur hors pair des vertus médicinales de la végétation tropicale. Pour préparer la cérémonie traditionnelle du bwiti, le guérisseur gabonais part à la rencontre des protecteurs d’un patrimoine menacé par l’industrie forestière.

15:40 Épisode 3 Canada – La voie des ancêtres

La forêt boréale des Territoires du Nord-Ouest canadien incarne la "Terre-Mère" pour le peuple amérindien Déné. Elle abrite également des gisements de pétrole exploités depuis un siècle par la filiale canadienne d'Exxon Mobil, Imperial Oil. Pour les communautés autochtones, la sauvegarde de leur environnement se confond avec la défense d’une culture ancestrale connectée à la nature. Jeune militante amérindienne, Twyla Edgi-Masuzumi mène cette double lutte au sein du réseau des Gardiens de la Terre et assure le lien entre les générations.

20:55 Épisode 4 Mongolie – La vallée des ours

Déployée sur près de 2 millions d’hectares à la frontière sibérienne, la taïga rouge de Mongolie dessine une vaste zone forestière riche de sa biodiversité. Autrefois pollué par l'industrie, le site est classé réserve naturelle depuis 2014, mais braconniers et orpailleurs continuent d'y sévir. À la tête d’une poignée de rangers, Tumursukh Jal a fort à faire pour empêcher ces pratiques illégales, quitte à s’attirer les reproches d'une partie de sa communauté.

22:20 Épisode 5 Brésil – Replanter l’Amazonie

À Cruzeiro do Sul, dans l’État brésilien d’Acre, un projet de liaison routière avec le Pérou voisin menace l’écosystème forestier. Un problème de plus qui s’ajoute aux innombrables saccages infligés à l’Amazonie par l’activité minière, le trafic de bois ou l’élevage intensif. C’est aussi dans cette région que Benki Piyãko, chef spirituel des Asháninka, coalise les communautés autochtones pour préserver l’environnement. Sa méthode : racheter des hectares afin de les reboiser. Le combat n’est pas sans risques...