"Titanic : le naufrage aurait-il pu être évité ?" : enquête inédite sur RMC Découverte lundi 11 décembre 2023

Lundi 11 décembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Titanic : le naufrage aurait-il pu être évité" réalisé par Simon Viguié.

Plus de 110 ans après la tragédie du Titanic, de nombreux scientifiques cherchent à mieux comprendre la séquence des événements qui ont conduit à la perte du paquebot et de 1 500 personnes. Le naufrage aurait-il pu être évité ? Provient-il d'erreurs humaines, de malfaçons ou d'erreurs de conception ?

Avec les plus grands experts mondiaux du Titanic, dont Paul-Henri Nargeolet, tragiquement disparu lors de l'implosion du Titan en juin dernier à quelques centaines de mètres de l'épave du Titanic, ce documentaire enquête pour percer les derniers mystères de ce naufrage. Que se serait-il passé si le bateau avait adopté une vitesse plus réduite ? S'il avait pris l'iceberg de plein fouet ? Si l'incendie qui couvait dans les cales du navire avait été maîtrisé plus tôt ? Les faits relatés dans le célèbre film de James Cameron se sont-ils bien tous déroulés lors du drame ?

Que ce soit les décisions de l'équipage, l'analyse des matériaux soumis à des contraintes inégalées au moment de la collision, ou encore l'étude des conditions météorologiques exceptionnelles de cette nuit tragique, les experts que vous verrez dans ce documentaire sont venus des quatre coins du monde répondront à toutes les questions que nous nous sommes posées à propos de ce drame.