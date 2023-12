"De Dirty dancing à Ghost : le destin brisé de Patrick Swayze" sur TF1 lundi 11 décembre 2023

À la suite de "Dirty Dancing", TF1 diffusera, lundi 11 décembre 2023 à 23:00, le documentaire « De Dirty dancing à Ghost : le destin brisé de Patrick Swayze ».

Qui était vraiment l’acteur de Dirty Dancing ? Pourquoi ce film est-il un tournant dans la carrière de Patrick Swayze ?

Ce documentaire lève le voile sur la personnalité de Patrick Swayze et sur les nombreux secrets du tournage de ce film culte.

Patrick Swayze est mort il y a tout juste 10 ans, mais il reste l’un des acteurs les plus populaires. La raison ? Un incroyable charisme et des rôles inoubliables, bien sûr, de « Ghost » à « Dirty Dancing » en passant par « Point Break »... Son succès, il le doit à sa persévérance et à son travail acharné.

Vous découvrirez que l’attachement du public tient aussi à la personnalité même de l’acteur. Un homme sensible, à fleur de peau et que la vie n’a pas épargné. Mais qui était-il vraiment ? Quels secrets cachait-il ?

Ce documentaire revient sur les moments clés de la vie de Patrick Swayze. Ses proches, et notamment sa dernière épouse, lèvent le voile sur les secrets de sa personnalité.

Principaux intervenants :

Lisa Niemi, épouse de Patrick Swayze

Cynthia Rhodes interprète de Penny, professeure de danse dans Dirty Dancing

Eleanor Bergstein scénariste de Dirty Dancing

Jane Brucker interprète de Lisa Houseman, la sœur aînée de Bébé

Kenny Ortega chorégraphe du film de Dirty Dancing

Eric Carmen auteur et chanteur d’une partie de la bande originale de Dirty Dancing

Heidi Stone et son équipe, organisateurs de week-ends à thème sur les lieux de tournage du film Dirty Dancing, à Mountain Lake en Virginie

Asa Bergenheim rectrice de l’université libre de Karlstad en Suède