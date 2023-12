"Jambon, lard et la manière" : enquête sur un produit populaire mardi 12 décembre 2023 sur France 5 - Vidéo

À découvrir sur France 5 mardi 12 décembre 2023 à 21:05, "Jambon, lard et la manière", un documentaire inédit réalisé par Rafaëlle Hirsch-Doran.

Le jambon blanc est une star des assiettes françaises, un produit résolument populaire : on en consomme près de 3 kg par personne et par an. Intimement lié à notre histoire et à nos traditions culinaires, il se retrouve aussi bien servi sur le pouce au détour d'une sandwicherie qu'en invité d'un plat gastronomique de palace.

Avec 220 000 tonnes produites chaque année en France, c'est un fleuron de notre industrie agroalimentaire, pour le meilleur et, parfois, pour le pire… Entre grandes entreprises au rendement titanesque et petits producteurs attachés à leur artisanat, la qualité de nos tranches de jambon peut varier du tout au tout.

Alors, comment s'y retrouver en conciliant santé, qualité et goût ?