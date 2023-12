"Les routes les plus dangereuses du monde" en Afrique du Sud mardi 12 décembre 2023 sur W9

Mardi 12 décembre 2023 à 21:05, W9 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Les routes les plus dangereuses du monde" présentée par Stéphane Carpentier : « Afrique du Sud : sur les routes du pays le plus dangereux du monde ».

14 000 : c’est le nombre de personnes tuées chaque année sur les routes en Afrique du Sud. À population égale, cela représente 5 fois plus de morts qu’en France. En cause, des conducteurs qui s’affranchissent du code de la route, des routes dans un piteux état et des chauffeurs sous pression.

L’Afrique du Sud est souvent considérée comme le pays le plus dangereux du monde. Prendre le volant peut s’avérer extrêmement risqué. Les car-jackings, les vols de voiture avec violence, sont monnaie courante dans les townships, les quartiers les plus défavorisés. Il y en aurait près de 40 000 par an. Installation de blindage sur les véhicules, tracking des voitures par satellite, voire engagement de milices privées pour retrouver les voleurs : les habitants les plus fortunés emploient la manière forte pour se protéger.

Mais pour les autres, se déplacer n’est pas chose facile. Faute de transports en commun, de nombreux Sud-Africains utilisent des « taxis » pour se rendre au travail. Au volant de ces minibus privés blancs, des conducteurs souvent sans permis qui, pressés d’emmener leurs clients à destination, ne respectent rien. Une course au profit quitte à mettre parfois la vie des passagers en danger. Au Cap, la 2e plus grande ville du pays, une unité de police est spécialement chargée du contrôle de ces dangers publics. Matthew et John enchaîneront les contraventions : près de 90 % des véhicules et chauffeurs contrôlés ne sont pas en règle.

À Johannesburg, une patrouille est en charge d’améliorer l’état des routes à l’origine de nombreux accidents. Elle s’appelle la « pothole patrol », autrement dit « la patrouille des nids-de-poule ». Cette entreprise, financée par une compagnie d’assurance, a pour but de réparer les millions de trous dans les chaussées du pays. Une goutte d’eau face aux problèmes d’infrastructures qui jalonnent les routes sud-africaines : réseau électrique vieillissant empêchant le fonctionnement de la signalisation mais aussi des voies qui s’effondrent sous le poids des véhicules.