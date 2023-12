"Les rois de la démesure" : immersion avec une équipe de Party Planner sur TMC mardi 12 décembre 2023 - Vidéo

Dans ce docu-réalité détonant, diffusé mardi 12 décembre 2023 à 21:25 sur TMC, vous suivrez les aventures d’une équipe de Party Planner haute en couleur, qui organise les événements les plus incroyables à travers le monde.

Mariages hors norme, anniversaires extravagants et autres célébrations luxueuses, rien ne leur fait peur… Surtout pas la démesure !

Avec sa gouaille de Marseillais, Fabrice Orlando, à la tête d’une agence de renommée mondiale, transforme en réalité les rêves les plus fous d’une clientèle haut de gamme et exigeante.

De Marrakech au château de Chantilly, en passant par Monaco et même New York… Pour Fabrice Orlando, l’imagination n’a pas de limite… Au grand dam de son équipe !

Composée du très réputé scénographe floral Nicolas Barelier, du désopilant Reda Dakir, en charge des mariés et du pragmatique Jean-Charles Ripoteau, directeur des productions… C’est avec créativité, débrouillardise et humour, qu’ils vont devoir mener à bien leurs missions dans une course contre le temps et en faisant face à des imprévus pouvant remettre en cause leur réputation à chaque instant…

Des challenges difficiles à relever pour cette équipe de choc, qui s’est transformée au fil des ans en véritable famille et dont le but ultime est d’offrir un souvenir impérissable à leurs clients.

Embarquez pour une aventure complètement folle avec les Rois de la Démesure !