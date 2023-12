"Science grand format - Tour Eiffel, le rêve d'un visionnaire" jeudi 14 décembre 2023 sur France 5

À l’occasion du centenaire de la mort de Gustave Eiffel en cette fin d’année 2023, France 5 diffusera jeudi 14 décembre 2023 à 21:05 dans "Science grand format" le documentaire « Tour Eiffel, le rêve d'un visionnaire » réalisé par Pascal Cuissot.

« Tour Eiffel, le rêve d'un visionnaire » propose un voyage exceptionnel dans l’œuvre et la vie de Gustave Eiffel, pour mieux comprendre l’extraordinaire défi de la Dame de fer. Une nouvelle lecture inédite de l'épopée de la Tour Eiffel.

Majestueuse, elle trône à plus de 300 mètres dans le ciel de Paris depuis plus de 130 ans. Symbole du progrès et de la démesure la Dame de fer attire chaque année près de 6 millions de visiteurs.

Paris, 1889, pour l’Exposition universelle, Gustave Eiffel réalise l’impossible, le rêve de tous les ingénieurs : la tour la plus haute du monde, la tour Eiffel. Au cœur de Paris, il érige ce colosse de 300 mètres en seulement deux ans, deux mois et cinq jours.

À travers un récit inédit, le documentaire propose un grand voyage dans l’œuvre d’Eiffel pour mieux comprendre l’extraordinaire défi de la Dame de fer. Pour la première fois, nous allons découvrir que cette tour révolutionnaire, peinte en rouge à son inauguration, n’aurait jamais pu exister sans trois décennies d’innovations aux quatre coins du monde, qui ont fait la renommée de ce magicien du fer. De la passerelle de Bordeaux au majestueux Viaduc de Garabit dans le Cantal, de l’armature métallique de la statue de la Liberté à New York aux ponts portatifs récemment retrouvés au Vietnam, ces ouvrages d’art ont préfiguré la tour Eiffel.

Comment cette tour légendaire a-t-elle pu voir le jour au terme d’une folle course contre la montre ?

Quels sont les défis humains et technologiques qu'Eiffel et ses ingénieurs ont relevé tout au long de ce chantier hors norme ?

Et comment, grâce aux progrès de la science, de la Télégraphie Sans Fil notamment, Eiffel va-t-il sauver sa tour de la destruction ?

Vingt ans après sa construction, le monument est menacé de disparition... Rien n'arrêtera son créateur qui va alors se lancer dans une extraordinaire aventure scientifique pour sauver cette merveille du monde moderne.

Voici la grande épopée de la Dame de fer, du rêve d'un ingénieur à l'icône planétaire.

Des accès exclusifs et des images inédites

Avec des accès exclusifs au cœur des plus grands monuments d’Eiffel, le documentaire nous invite au Vietnam où Bertrand Lemoine, historien, architecte et ingénieur, a récemment découvert cinq ponts portatifs Eiffel, livrés en kit, qui avaient totalement disparu des radars. Le film nous plonge à l’intérieur de l’armature métallique de la statue de la Liberté, dans la Passerelle Eiffel de Bordeaux sauvée par son arrière-arrière-petite-fille Myriam Larnaudie-Eiffel, l’un des tout premiers ouvrages de Gustave Eiffel, et à l’intérieur de l’arche monumentale du Viaduc de Garabit dans le Cantal. Grâce à de nombreuses innovations, ces ouvrages d’art majestueux ont influencé plus tard la construction de la grande Tour, qui fut le couronnement de toute une vie de défis.

Des scènes de reconstitution spectaculaires en 3D reconstituent les défis du chantier de construction de la tour Eiffel et le faste de l’Exposition universelle de Paris en 1889.

Le film révèle des images inédites de l’actuelle campagne de peinture de la tour Eiffel, ainsi que des prises de vue exceptionnelles du phare, situé au quatrième étage fermé au public, et de la machinerie des ascenseurs hydrauliques sous le monument digne d'un roman de Jules Verne.