"Sur le front - Diamants : que cachent nos bagues de fiançailles ?" lundi 18 décembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Lundi 18 décembre 2023 à 21:05, Hugo Clément vous proposera de découvrir un nouveau numéro de "Sur le front" dans lequel il vous emmène au cœur des mines de diamants.

Immersion dans la plus grande mine de diamants au monde : Hugo Clément nous dévoile la face cachée de l’industrie minière au Botswana. Il nous emmène dans les usines qui produisent des diamants de synthèse à la chaîne à l’autre bout du monde et chez les joailliers français qui fabriquent des bagues en diamant sans endommager la planète.

Édito de Hugo Clément

Au sein de la rédaction de Sur le front, nous avons entendu parler d’accidents dans des mines de diamants l’année dernière. Des catastrophes où des digues cèdent et des boues se déversent sur d'immenses zones avec des conséquences parfois mortelles pour les populations locales.

Ce qui m’a interpellé, c’est que ces accidents n’arrivent pas dans de petites mines artisanales, illégales, où les conflits et sévices humains sont récurrents. Ils surviennent dans des mines industrielles, légales, qui respectent les normes internationales. Elles représentent plus de 90 % de la production mondiale. C’est à cette industrie-là que nous avons voulu nous intéresser. C’est un monde extrêmement fermé, qui explique que l’extraction pollue très peu comme il n’y a pas besoin de cyanure ou de mercure, contrairement à l’or par exemple.

Nous avons voulu comprendre la cause de ces ruptures de digues. Nous sommes parvenus à filmer dans la plus grande mine de diamants du monde, en fonctionnement, au Botswana. J’ai découvert ce trou béant gigantesque, d’un kilomètre et demi de diamètre et aussi profond que la tour Eiffel. Seul 0,00001 % du minerai est du diamant, alors il faut utiliser d’énormes quantités d’eau pour concasser la roche et extraire la fameuse pierre. L’eau est évacuée dans des bassins de stockage pour laisser décanter les sédiments. C’est ici que se trouve le danger : ces bassins, peu entretenus ou sous-dimensionnés, peuvent céder et se déverser dans la nature. C’est arrivé en Angola en 2021 et l’année dernière en Afrique du Sud et en Tanzanie. L’industrie du diamant cherche à tout prix à cacher ces catastrophes, qui arrivent bien souvent dans des zones reculées. Nous nous sommes rendus en Tanzanie justement, où une digue a cédé en novembre 2022 et où aucune image n’a jamais été prise, sauf par la Nasa, depuis le ciel. Nous avons été expulsés par les autorités locales avant d’avoir pu rencontrer les victimes de la mine.

On a voulu savoir si on pouvait toujours acheter des diamants de façon éthique et responsable. Nous avons remonté la filière des diamants de laboratoire qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués, principalement en Inde. À la fin de notre enquête, on s’est rendu compte que la solution est de réutiliser les vieux diamants qui traînent dans nos tiroirs. Certains joailliers changent tout leur approvisionnement pour n’utiliser que des diamants déjà existants et créer des bijoux sans utiliser de nouvelles ressources.

Des séquences exceptionnelles

Exclusif : nous sommes rentrés dans la plus grande mine de diamants du monde

Nous avons réussi à rentrer dans une mine de diamants gigantesque au Botswana pour découvrir son impact sur l’environnement. Nous avons assisté à une explosion et découvert des quantités d’eau astronomiques utilisées pendant l’extraction. Elles sont ensuite stockées dans d’immenses bassins de rétention.

Le drame des bassins de stockage des résidus

Les bassins de rétention, c’est LE point faible des mines de diamants que personne ne connaît. Une mine de diamants, c’est 99,9999 % de déchets qu’il faut laisser décanter après le concassage dans d’énormes bassins d’eau. Parfois les digues cèdent et des boues se déversent sur des zones immenses. Il y a eu plusieurs accidents, parfois mortels, en Angola, en Afrique du Sud et plus récemment en Tanzanie. Nous sommes allés sur place pour comprendre ce qui s’était passé et nous avons été expulsés par les autorités.

On fait pousser des diamants de synthèse en France !

Ça se passe à Jouy-en-Josas, en région parisienne. Une chercheuse a mis au point des réacteurs pour fabriquer des diamants de synthèse sans aucun impact sur l’environnement et en utilisant assez peu d'énergie. Ils sont géologiquement identiques aux diamants de mine et plébiscités par les joailliers qui refusent d’alimenter le système minier.

En Inde, visite de la plus grande usine de diamants de synthèse du monde

C’est un immense bâtiment flambant neuf où les diamants de synthèse sont produits à la chaîne et travaillés au laser par des tailleurs derrière leurs ordinateurs. Cela permet de fabriquer des diamants sans impact sur l'environnement et sans eau, mais nécessite énormément d'électricité dans un pays où elle est surtout produite avec du charbon.

Retrouver la vue grâce aux diamants

Vous ne le savez peut-être pas, mais des chercheurs français travaillent sur des implants avec des diamants microscopiques. Greffés dans l'œil ou dans le cerveau, ils permettront de redonner la vue aux aveugles et aux paraplégiques de marcher à nouveau… Le tout avec des diamants de laboratoire.

Des combattants

Johan Yans

Ce géologue belge à l'œil pétillant nous fait découvrir le business des diamants de joaillerie et, surtout, son impact sur la planète ! Professeur à l’université de Namur, conférencier et vulgarisateur passionnant, Johan nous convainc de l’urgence de se passer de ces produits quand ils ne sont pas nécessaires.

Héloïse Schapiro

Cette joaillière engagée s’est donné une mission : fabriquer des bagues en diamants sans jamais acheter de pierre neuve ! Héloïse navigue entre les ventes aux enchères et son atelier de sertissage et nous prouve qu’il est possible de produire de beaux bijoux sans utiliser de nouvelles ressources.