"Les secrets de vos jouets préférés" : 2ème partie diffusée sur Gulli mercredi 20 décembre 2023

Mercredi 20 décembre 2023 à 21:05, Gulli diffusera la seconde et dernière partie de la série documentaire inédite : "Les secrets de vos jouets préférés".

À deux jours des vacances de Noël, Gulli propose la deuxième et dernière partie de ce documentaire inédit pour découvrir pleins d’autres secrets de vos jouets préférés et… il ne faut pas grand-chose pour qu’un jouet devienne culte !

Produit par Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet (MAD productions), "Les secrets de vos jouets préférés" est un documentaire joyeusement nostalgique sur un thème ultra populaire et d’actualité : les jouets ! Ils continuent à évoluer et à nous dévoiler leurs nombreuses anecdotes.

Dans leur chambre, à la récré ou chez les grands parents, les enfants n’ont pas fini de rêver…

Sur une bande son pop-rock des 80’s à aujourd’hui, ce documentaire retrace toutes les histoires, anecdotes et secrets de fabrication de vos jouets préférés ! Barbie, Kiki, Playmobil, Petit Poney, Tamagoshi, Pog, Rubik’s cube,

Mario, E sport, Meccano, Nerfs, Star Wars, Power Rangers, Dragon Ball, Uno, Puzzle … des personnalités (Stéphane Rotenberg, Charly Nestor, Amandine Petit, Grégory Cuilleron ou encore Sandra Lou), des spécialistes (l’influenceuse Miss Jirachi ou les journalistes Marie Palot ou Sébastien-Abdelhamid Godelu), et des familles françaises, réagissent devant ces jeux qui les accompagnent depuis toujours.