"La guerre des trônes" : La saison 7 débute jeudi 21 décembre 2023 sur France 5 avec Bruno Solo - Vidéo

Jeudi 21 décembre 2023 à 21:05 sur France 5, Bruno Solo vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de la 7ème saison inédite de "La guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe".

Avec pédagogie et humour, Bruno Solo raconte une histoire totalement inédite de la Révolution française, à travers le destin de trois femmes exceptionnelles : Pauline Léon, jeune chocolatière parisienne, Théroigne de Méricourt, féministe avant l’heure, et la reine Marie-Antoinette, qui n’a cessé d’intriguer pour que les cours européennes renversent la Révolution.

Avec la participation exceptionnelle de Stéphane Bern dans le rôle du roi anglais George III, et grâce à de riches scènes de fiction historique, cette nouvelle saison de La guerre des trônes montre ainsi comment les souverains d’Autriche, d’Espagne, de Prusse, de Russie et d’Angleterre ont réagi face aux événements de la Révolution en France. Et comment les femmes ont joué un véritable rôle au cœur de ces événements, une histoire qui n’a été que trop rarement racontée.

21:05 Épisode 1 Révolution, trois femmes dans la tourmente // Janvier-juillet 1789

Depuis le château de Versailles ou de Chimay, en Belgique, où sa nouvelle salle de la carte a été installée cette saison, Bruno Solo nous plonge avec pédagogie et humour dans les premières heures de la Révolution française.

Après deux guerres coûteuses, le royaume de France est en proie à une grave crise financière. Le roi Louis XVI a convoqué les états généraux mais les représentants du peuple se révoltent et se regroupent en assemblée nationale. La France se prépare à traverser un été de sang et de flammes. Une Révolution naissante que trois femmes vont vivre de façon très différente. Marie-Antoinette (reine de France), Théroigne de Méricourt (féministe avant l’heure) et Pauline Léon (chocolatière à Paris).

Occupée par une guerre russo-turque qui vise à envahir la Crimée et l’Ukraine, l’Europe reste spectatrice des exactions françaises et se refuse à intervenir. À l’instar du roi George III d’Angleterre, joué par Stéphane Bern. Mais la prise de la Bastille et le départ en exil du frère cadet du roi pourraient bien le faire changer d’avis et réveiller les monarchies voisines.

21:55 Épisode 2 Théroigne de Méricourt, l'amazone de la Révolution // Juillet 1789 - Février 1791

C’est à la mairie de Paris que Bruno Solo ouvre ce second volet de La guerre des trônes, la véritable histoire de l’Europe. Là où, le 17 juillet 1789, trois jours après la prise de la Bastille, le peuple reçoit le roi. Conciliant, Louis XVI laisse l’Assemblée abolir les privilèges et décréter les droits de l’homme et du citoyen.

Mais bientôt l’écho d’un banquet gargantuesque à Versailles se retourne contre lui et la reine. Le 5 octobre 1789, Pauline Léon accompagne les Parisiennes affamées qui marchent sur Versailles pour faire entendre leurs souffrances et réclamer du pain. Le lendemain, elles ramènent la famille royale aux Tuileries. Afin de ne rien rater de l’avancée de cette Révolution qui la passionne, Théroigne de Méricourt suit l’Assemblée nationale constituante et s’installe à Paris. Mais, devenue l’ennemie des royalistes, elle est obligée de fuir la France.

Marie-Antoinette réclame l’aide de son frère Léopold II, le nouvel empereur d’Autriche, et le comte d’Artois celle de l’Angleterre. Mais l’Europe tourne le dos à la France...

Les prochains épisodes de cette 7ème saison de La guerre des trônes seront diffusés les jeudis 28 décembre 2023 et 4 janvier 2024.