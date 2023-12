"Qui a écrit la Bible ?" le mystère révélé sur RMC Découverte dimanche 24 décembre 2023

Dimanche 24 décembre 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir "Qui a écrit la Bible ?", un documentaire réalisé par Nathalie Laville.

On l'appelle le Livre des Livres. La Bible est le plus grand best-seller de tous les temps, l'ouvrage le plus lu et le plus reproduit au monde.

Mais son premier opus, l'Ancien Testament, pilier des trois religions monothéistes, a une particularité... nous ne connaissons pas les auteurs ! A quelle époque la Bible a-t-elle été écrite ? Par qui ? Dans quelles circonstances ? Avec quel objectif ?

Ces questions sont longtemps restées sans réponses, mais la découverte des manuscrits de la mer Morte en 1947, l'étude approfondie des textes, les progrès de la science et les récentes découvertes archéologiques permettent de lever peu à peu le voile sur l'un des plus grands mystères de l'Histoire.

Dans cette passionnante enquête archéologique et scientifique, partez à la rencontre des plus grands spécialistes de la Bible pour tenter de répondre à cette grande question : mais qui a écrit la Bible ?