"Espèces en voie d'adaptation" : série documentaire à suivre sur ARTE samedi 13 janvier 2024

Le règne animal subit de plein fouet les effets du changement climatique. Il n’en développe pas moins de surprenantes ressources pour les contrer. Présentée par le biologiste Shane Campbell-Staton, cette série en cinq volets dévoile les prodigieuses capacités d'adaptation d’espèces que l’on croyait menacées.

La plupart des documentaires animaliers célèbrent la beauté de la faune sauvage avant de conclure à la nécessité de la protéger. La perspective est ici renversée. Les animaux se chargent eux-mêmes d’assurer leur survie, face à l’urgence climatique.

Automédication, transformations biologiques ou modifications des habitudes alimentaires, l’instinct de préservation et l'ingéniosité des espèces observées dans cette série se doublent d’une force adaptative insoupçonnée. Qui aurait cru que les singes Piliocolobus de Zanzibar consomment du charbon pour se prémunir contre des toxines végétales ? Que des bouquetins du Néguev migrent en milieu urbain ? Que des lézards se dotent par un miracle évolutif de pattes plus adhésives ?

Emmenée par un sympathique passeur, le docteur en biologie évolutive américain Shane Campbell-Staton, et étayée par l’intervention de scientifiques réputés, comme l’écologue américaine Camille Parmesan, Espèces en voie d’adaptation souligne combien le rôle joué par chaque être vivant, humanité comprise, contribue à la vitalité d’un écosystème.

Les trois premiers volets sont diffusés samedi 13 janvier 2024

Volet 1 Planète terre

Alors que le changement climatique s’accélère, la vie sauvage se réorganise d’un bout à l’autre du globe. “La vie continuera sur Terre, mais l’être humain sans doute pas”, assène le biologiste de l’évolution et passeur de la série, Shane Campbell-Staton. À moins qu’il n’apprenne, comme certains animaux, à modifier son comportement. Au Sénégal, des chimpanzés filtrent des eaux croupies en creusant dans le sable aux abords des rivières. Plus au nord, des baleines à bosse se convertissent à la consommation de saumon, en se servant dans les élevages situés à proximité de leur territoire. Mieux, des iguanes marins des Galápagos sont désormais capables de changer d’ossature en cas de disette.

Volet 2 Les îles



Versions miniatures de la planète, les îles renseignent au plus près sur les évolutions de la faune, alors que l’alimentation se raréfie dans les océans. Chassant jusqu’alors en solitaire, les otaries traquent les thons en testant de nouvelles techniques de coopération. Dans des régions exposées aux ouragans, les lézards Anolis scriptus résistent aux vents violents grâce à une transformation morphologique. À Zanzibar, des singes trouvent dans le charbon un remède à la toxicité des plantes issues de l’agriculture intensive.

Volet 3 Les déserts



La désertification affectera un cinquième de la Terre en 2070. Mais tout espoir de vie n’y est pas perdu. Un petit retour dans la savane sénégalaise révèle un visage innovant des chimpanzés. Habitués aux arbres, les primates élisent à présent domicile dans des grottes pour se protéger de la chaleur. Également victimes de la sécheresse, les bouquetins du Néguev craignent de moins en moins la proximité des humains et se rendent en milieu urbain pour s’hydrater et se nourrir. Les chameaux sauvages du désert de Gobi s’accoutument, eux, à une eau huit fois plus salée que celle de la mer.

Les deux derniers volets de cette série documentaire seront diffusés samedi 20 janvier 2024