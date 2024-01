"Ady Steg : un parcours juif, une histoire française" sur France 2 dimanche 14 janvier 2024

Dimanche 14 janvier 2024, juste après la diffusion du film "Adieu Monsieur Haffmann", France 2 vous proposera de découvrir à 22:40 le documentaire « Ady Steg : un parcours juif, une histoire française » réalisé par Isabelle Wekstein.

Ady Steg, c’est l’histoire d’un destin hors norme : un petit garçon juif né dans les persécutions antisémites de l’Europe de l’Est des années 1920 qui déjoua le sombre sort qui lui était destiné pour devenir une figure majeure du judaïsme français mais aussi de la communauté nationale.

Devenu un médecin respecté soignant le corps des présidents comme les maux de sa communauté, Ady Steg fut un militant perpétuel. Pénétrer dans son intimité, c’est revivre la destinée unique des Juifs du XXe siècle, du péril de la Shoah à la renaissance en Israël en passant par son inlassable lutte pour la préservation des droits et de la mémoire des Juifs de France.

A travers ses propres mots et alors qu’Ady Steg s’est éteint à l’aube de ses 100 ans, ce portrait poignant retrace l’épopée inspirante d’un homme, un « Mensch », qui illumina une époque en proie au désespoir.

Note d'intention d'Isabelle Wekstein

La trajectoire d’Ady Steg fait écho à l'histoire d’une nation tout entière, la France. Ce pays refuge pour Ady et les siens, est passé aux mains des bourreaux sous le régime de Vichy, en déportant des milliers de Juifs vers les camps d’extermination. Survivant de cette période effroyable, Ady Steg a consacré une partie de sa vie à la reconstruction de la communauté juive. Le film rend ainsi compte des nombreux combats qu’il a menés au sein des associations juives qu’il a dirigées, telles l’Union des Étudiants Juifs de France, le CRIF ou l’Alliance Israélite Universelle. Sa lutte pour la restitution des biens juifs spoliés aboutit à la création de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS), qui sera dotée des fonds en déshérence issus de la spoliation des Juifs, et dont l'objectif, au-delà de la transmission de la mémoire de la culture et de l'histoire juive, est de combattre l'antisémitisme, tous les génocides et promouvoir le dialogue interculturel.

Alors qu’il avait des raisons d’en vouloir à la France, Ady Steg est pourtant resté toute sa vie, amoureux de la France et de sa culture. Il est même devenu l’un des symboles les plus brillants de la méritocratie républicaine. D’immigré pauvre, il est devenu un brillant chirurgien, reconnu dans le monde entier, soignant les présidents de la République de Charles de Gaulle à François Mitterrand. Réaliser un film sur Ady Steg, c’est ainsi faire le portrait d’un homme qui a choisi d’être Juif et Français, Français et Juif. Il disait que le judaïsme était sa demeure spirituelle et la France sa demeure culturelle.

Pour comprendre l’homme public, il faut percer l’intimité d’Ady Steg. Sa relation fusionnelle avec Gilberte Nissim, sa femme, l’amour de sa vie, a eu un rôle décisif dans ses engagements comme médecin et comme Juif. La personnalité d’Ady étonne également : une bienveillance, alliée à une très grande fermeté sur les principes, ainsi qu’une délicieuse courtoisie, n’empêchant pas une autorité naturelle.

Ady Steg s’est éteint en 2021, à l’âge de 96 ans. Après sa disparition, à la demande des principales institutions juives qui voulaient honorer sa mémoire, il m’est apparu évident que le parcours si riche d’Ady Steg et sa contribution à l’histoire méritaient un véritable documentaire. D’autant plus que les archives personnelles d’Ady Steg, récemment recueillies, mettent à notre disposition quantité de sources inédites.

Tout est là désormais pour révéler au grand jour les aspects de la trajectoire méconnue d’Ady Steg, dont le rôle fut majeur dans la France de l’après-guerre. Découvrir d’une part un homme au cœur de la cité, ses actions et ses écrits et d’autre part le portrait intime d’un Juif qui a combattu pour la reconstruction et la transmission pendant plus de 70 ans. Un combat pour la mémoire et contre l'antisémitisme qui n'a jamais autant résonné avec notre monde d'aujourd'hui...