"Savons, attention terrain glissant" : plongée au coeur du marché du savon sur France 5 mardi 16 janvier 2024 - Vidéo

À découvrir sur France 5 mardi 16 janvier 2024 à 21:05, "Savons, attention terrain glissant", un documentaire inédit réalisé par Martin Beraud.

Depuis plusieurs années, le savon solide regagne de vastes parts sur le marché de l’hygiène en France.

À Marseille comme ailleurs, ceux qui fabriquent encore le savon de manière artisanale se réjouissent de ce retour en force. C’est aussi le cas des industriels, qui ne font que transformer en savons « made in Europe » des bondillons : des copeaux de savons à base d’huile de palme, préfabriqués en Asie puis importés par cargo.

Ce documentaire propose une plongée au coeur de ce marché en plein essor, entre tradition et modernité, où tout le monde cherche à vanter l’aspect authentique et naturel de sa production mais où un marketing efficace dissimule un vrai jeu de dupes : le savon 100% « made in France » n’existe tout simplement pas.