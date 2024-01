© CANT STOP MEDIA

Mardi 16 janvier 2024 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la 2ème saison de la série documentaire "La vie secrète des chats".

Cette seconde saison va vous faire découvrir vos félins préférés dans deux univers totalement différents … La ville et la campagne.

21:10 Du chat des villes au chat des champs



A Paris et à Vézénobres, un village du Gard, des chats ont été équipés d'un collier GPS et d'une petite caméra. Que font ces félidés lorsqu'ils sont dehors, livrés à eux-mêmes ? Les résultats sont analysés par Thierry Bedossa, expert en science comportementale, et par Laetitia Barlerin, vétérinaire. Les deux spécialistes livrent ensuite leurs conclusions aux maîtres des animaux suivis. Force est de constater que certains montrent parfois un tout autre visage lorsqu'ils sont seuls.

22:05 Le chat : meilleur ami de l'homme



Pendant plusieurs semaines, 100 chats équipés de colliers GPS et de caméras miniatures ont été suivis. 50 vivent dans le 18e arrondissement de Paris. Les autres évoluent à Vézénobres, une petite commune du Gard.

Pendant quatre semaines, leurs activités vont être suivies à la loupe. Dans quel périmètre évoluent-ils ? Quel comportement adoptent ces félidés avec leurs congénères ou les humains qui ne sont pas leurs maîtres ?

Les réponses sont livrées par Thierry Bedossa, expert en science comportementale, et par Laetitia Barlerin, vétérinaire.