"Une si belle époque ! La France d'avant 1914" sur France 5 dimanche 21 janvier 2024 - Vidéo

Dimanche 21 janvier 2024 à 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Une si belle époque ! La France d'avant 1914", un documentaire réalisé par Hugues Nancy.

Dans ce court moment qui débute avec le XXe siècle et qui se termine dans le fracas de la Première Guerre mondiale, les Français ont vécu l’un des plus grands bouleversements culturels et techniques de l’histoire de notre pays.

Comme une parenthèse heureuse que, bien des années plus tard, on idéalisera et que l’on appellera, par nostalgie, « la Belle Époque ».

Grâce à d’incroyables images filmées nées avec le siècle, aujourd’hui restaurées, nous redécouvrons ce moment artistique presque miraculeux au cœur d’une société qui aimait par-dessus tout rire et prendre du plaisir à toute chose, malgré les difficultés. Un voyage inédit dans le temps, aux sources de la France contemporaine qui s’est façonnée dans ces années 1900-1914.

Une France définitivement républicaine mais qui se prend pour un empire. Une République qui va devenir laïque par la force de la loi et qui doit faire face à des tensions sociales sans précédent.

Une époque dont on ne sait si elle fut vraiment belle mais qui, à n’en pas douter, fut fascinante.