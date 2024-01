"Les derniers secrets d'Egypte" : 5 épisodes à revoir sur RMC Story lundi 22 janvier 2024

Lundi 22 janvier 2024 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir cinq épisodes de la serie documentaire "Les derniers secrets d'Egypte".

Riche de plus de 3 000 ans d'Histoire, l'Égypte antique est l'une des plus extraordinaires civilisations de l'humanité.

Depuis deux siècles maintenant, archéologues et historiens parviennent à percer ses secrets. Grâce à des technologies de pointe, la science se met au service de l'égyptologie pour décrypter et répondre aux questions qui entourent les rois et reines de la plus grande civilisation de tous les temps. Selon les spécialistes, les plus grandes découvertes restent à faire et le sable du désert égyptien abrite encore quantités de fabuleux trésors.

Des secrets de la construction des pyramides, en passant par les innovations égyptiennes techniques et médicales, jusqu'à la découverte du mystère de Toutankhamon, les experts et archéologues révélent ces grandes énigmes de l'Égypte des Pharaons, susceptibles de réécrire notre Histoire.

RMC Story n'ayant pas communiqué le contenu de chaque épisode, nous vous indiquons donc uniquement ci-dessous les horaires de diffusion et le titre de chaque épisode diffusé dans le désordre par la chaîne.

21:10 Épisode 1 Les mystères de Gizeh

22:00 Épisode 5 La malédiction des pharaons



22:50 Épisode 2 La face cachée des pyramides



23:45 Épisode 8 Les mystères de Toutânkhamon dévoilés