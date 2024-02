"Les reines de la route" de retour sur 6ter le 29 février dans une 4ème saison inédite

Les reines reprennent la route avec toujours autant de passion pour une quatrième saison qui ne va pas manquer de piquant et de caractère à découvrir sur 6ter à partir du jeudi 29 février 2024.

Retrouverez 5 des plus fidèles de nos reines - Béatrice, Frédérique, Lexie, Leïla et Clotilde - et 6 nouvelles conductrices hors pair : les sœurs Anaïs et Myriam, Estelle, Amélie, Marine et Sabine.

Et cette année, changements et rebondissements vont accompagner nos plus anciennes conductrices : nouvelles entreprises, nouveaux territoires à parcourir et évolutions professionnelles !

Elles vont nous faire explorer des domaines du transport encore inconnus comme le transport de matières dangereuses ou encore nous faire vivre le quotidien d’une conductrice qui va travailler au volant de son camion XXL dans les coulisses de la plus grande course de cyclisme féminin français !

Des missions exceptionnelles

Transporter en camion remorque 290 barrières pour l’épreuve reine du cyclisme féminin

Pour la première fois, Sabine et son camion XXL vont participer à l’organisation de la plus grande course de cyclisme féminin français en livrant les barrières de sécurité sur chaque étape d’arrivée de l’épreuve reine. C’est un trajet compliqué, en partie à cause des touristes venus pour l’occasion et des nombreux véhicules qui ne facilitent en rien le trajet d’un camion de plus de 16 mètres. À cela, il faut ajouter la période des grands jours de départ durant laquelle les camions n’ont pas le droit de rouler. Objectif : la fameuse étape du col de Tourmalet, mais qui dit col dit pente, virages en épingle, cyclistes et conditions météorologiques d’altitudes très délicates…

Charger 1680 bouteilles de gaz réfrigérant en conteneur

Une reine doit charger 1680 bouteilles de gaz réfrigérant en conteneur, une matière inflammable et dangereuse. Après s’être rendue chez son client, pour charger son camion, non sans quelques frayeurs sur la route, elle doit décrocher sa remorque pour atteler un nouveau plateau à son tracteur contenant une citerne de produit chimique inflammable. La mission est périlleuse, car la charge se balance, ce qui l’oblige à adapter sa manière de conduire et à redoubler de précaution…

Transporter à 2, 33 tonnes d’acier et de ferraille jusqu’en suède

Les deux sœurs ont l’habitude de parcourir de longs trajets et cette fois-ci ce n’est pas moins de 6 pays qu’elles vont traverser pour se rendre à Halmstad en Suède. Pour cela, elles devront passer par la France, la Belgique, la Hollande, l’Allemagne, le Danemark et la Suède. Elles devront transporter 33 tonnes d’acier et ferraille à deux sur une totalité de 1411 km en 3 jours. La grande difficulté de ce trajet est d’anticiper les différents trafics et de faire attention aux différentes législations des pays dans lesquels nos deux sœurs doivent passer… Et contrairement à ce que nous pourrions penser, ce ne sont pas les passages sur les routes qu’Anaïs redoute le plus, mais les passages en mer. Heureusement, elle peut compter sur Myriam qui, elle, n’a peur de rien.

Transporter 25 tonnes de malt en Italie, en camion benne

Clotilde doit transporter, avec un nouveau véhicule, 25 tonnes de malt en Italie et parcourir ainsi 1 526 km. Le chargement s’annonce difficile à cause des conditions météorologiques : avant de charger sa benne, elle doit d’abord la laver et attendre qu’elle sèche, mais il se met à pleuvoir… Pendant son trajet, le temps continue de s’acharner contre Clotilde qui doit également affronter les bouchons. Son temps de conduite est limité et elle commence à être très juste…

Grand Prix de Nogaro

Cette année, certaines de nos reines vont avoir la chance d’assister au Grand Prix de Nogaro pour le championnat de France de course de Camion. Plus de 45 000 spectateurs vont assister à la 30 ème Édition de cette course. C’est l’occasion pour tous ces chauffeurs, qui passent leur quotidien seuls sur les routes, de se retrouver lors d’un rassemblement impressionnant qui promet bien des surprises. Chacune des reines va être en immersion dans deux écuries pour pouvoir suivre les préparatifs et assister à la course au plus près du tarmac et des champions. Elles pourront également entrer dans la salle de direction depuis laquelle tout est géré. Surprise pour nos reines, cette salle est dirigée par une femme, girl power ! Elles auront la chance de défiler dans des camions décorés, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne passeront pas inaperçues. En plus de cette expérience unique, un évènement inattendu va unir 5 de nos reines de la route pour toujours. Un indice : elles ne seront pas que spectatrices cette fois…

Les deux premiers épisodes inédits de cette 4ème saison seront diffusés sur 6ter jeudi 29 février 2024 à partir de 21:05.